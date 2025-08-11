La felicitación de Fernando Alonso a Alex Palou por su título de IndyCar: "¡Enorme!"

Las reacciones por la victoria del barcelonés en la IndyCar no paran de salir y el piloto de Aston Martin no ha desaprovechado la oportunidad para darle la enhorabuena.

Alex Palou ha hecho historia al conseguir su cuarto título de la IndyCar este domingo 10 de agosto en el circuito de Portland. El catalán sigue acumulando éxitos en la categoría más prestigiosa del territorio estadounidense al sumar su tercera Indy consecutiva.

El dominio del de San Antonio de Vilamajor durante esta campaña ha sido apabullante. De hecho, ha podido atar su tercer título consecutivo a falta de dos carreras por disputarse. Las felicitaciones por este hito del automovilismo español comienzan a llegar, destacando a uno de los grandes.

Fernando Alonso ha felicitado a Palou por su triunfo en la competición estadounidense por medio de una historia de su cuenta oficial de Instagram. "Enorme!!! Felicidades campeón", ha declarado ha citado la publicación de Chip Ganassi, equipo con el que ha ganado sus cuatro títulos.

El piloto de Aston Martin es muy consciente del gran mérito que atesoran los éxitos de Palou en el suelo norteamericano. Alonso participó en las 500 millas de Indianápolis en tres ocasiones (2017, 2019 y 2020). No logró conseguir el título, aunque en su primera incursión lideró la carrera hasta que su motor dijo basta cuando luchaba por la victoria.

Tanto el asturiano como el catalán son dos de los pilotos que han pasado por las manos de Adrián Campos, expiloto de Fórmula 1 y fundador del equipo Campos Racing. Su apoyo a los jóvenes talentos ha sido fundamental para aupar las trayectorias deportivas de ambos, siendo mánager del ovetense en sus primeros años en el 'Gran Circo'.