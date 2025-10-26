Ahora

Real Madrid 2-1 Barcelona

El 'palo' de Vinícius Jr a Lamine Yamal durante el Clásico: "Solo das pases atrás..."

El brasileño, visiblemente revolucionado durante todo el partido, criticó el desempeño del número 10 del Barça en la victoria del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Lamine Yamal y Vinícius JrLamine Yamal y Vinícius JrRedes

Vinícius Jr no marcó ni asistió en la victoria del Real Madrid por dos goles a uno ante el Barcelona. Aún así, el brasileño fue protagonista tanto por el fútbol que desplegó sobre el césped como por el espectáculo que dejó en lo extradeportivo.

'Vini' estuvo desatado durante el Clásico y dejó varias imágenes para el recuerdo. Una de ellas fue su encontronazo con el que, sin ninguna duda, es el hombre de moda en el fútbol mundial. Lamine Yamal ha sido la gran irrupción de este deporte en los últimos tiempos.

Las declaraciones del '10' blaugrana durante la semana lo colocó en el centro de todas las miradas, incluida la de un Vinícius Jr que, ante la superioridad de su equipo en el partido, no dudó en 'atacar' al de Mataró.

"Son todo pases atrás. Solo das pases atrás", le decía el extremo del Real Madrid a Lamine Yamal en una imagen captada por 'DAZN'. Una crítica al desempeño en el partido del ganador de dos trofeos Kopa al que, desde el Madrid, le achacan haber hablado demasiado fuera del campo.

