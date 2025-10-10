Tremendo: David Muñoz desvela la terrible imagen de su fractura de fémur tras la caída en Indonesia

El piloto sevillano sufrió un accidente fortísimo en el circuito de Mandalika y, desde el hospital, ha publicado una foto en la que se ven las horribles consecuencias de la caída.

David Muñoz dejó, junto a Marc Márquez, una de las caídas más duras del Gran Premio de Indonesia. El piloto sevillano se fue al suelo durante la carrera de Moto3 en Mandalika y las consecuencias del accidente fueron terribles sufriendo una fractura de fémur.

Una lesión de tal magnitud que ha terminado necesitando de una operación. Muñoz fue intervenido durante esta semana y reveló la radiografía que evidenciaba la rotura completa de su fémur. La imagen es, sin lugar a dudas, cuanto menos impactante. El hueso está claramente partido mostrando evidencias de los dura que fue la caída.

Sin embargo, y a pesar del varapalo que ha supuesto para Muñoz, muchos pilotos han querido mandarle mensajes de ánimo a la joven joya del motociclismo español. Fermín Aldeguer, campeón del GP de Indonesia, o José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3, se han acordado de David en unos días difíciles para él.