Muere asesinado de un disparo en plena calle el exluchador de UFC Suman Mokhtarian

El peleador de 33 años ha sido abatido de un tiro en la parte superior del torso en un suburbio de Sídney, Australia.

El agresor se dio a la fuga

Suman Mokhtarian es un luchador de Artes Marciales Mixtas australiano que compitió en UFC y acumuló un récord de ocho victorias consecutivas durante una racha en la que se mantuvo invicto. Después, sufrió dos derrotas para retirarse en 2019.

El peleador de 33 años murió ejecutado en la calle en un suburbio de Sídney, en Australia. La víctima fue disparada desde un Audi rojo que se detuvo delante de él mientras paseaba. El vehículo se dio a la fuga después del atentado, según testigos.

Suman Mokhtarian recibió un impacto de bala en la parte superior del torso y los servicios médicos, que lo atendieron 'in situ', no pudieron hacer nada para evitar el fallecimiento.

La policía apunta a que se trata de un ataque planificado e investiga un fuego provocado en un coche aparcado en la zona como un suceso que podría estar relacionado.

Además, el sujeto ya sufrió un intento de asesinato en 2024 en un incidente en el que un pistolero, disfrazado de repartidor, disparó varias veces a Mokhtarian cuando salía del gimnasio.

En esa ocasión la víctima se salvó por la falta de puntería de su agresor pero, desafortunadamente, ha terminado ejecutado un año más tarde en un acontecimiento que conmueve al deporte.