Pierre Gasly explota contra la FIA tras perder el podio del GP de Mónaco: "Nos han robado"

El piloto de Alpine está totalmente furioso por la polémica sanción recibida al exceder el límite de velocidad en boxes durante la carrera en Montecarlo.

El fin de semana del Gran Premio de Italia está siendo noticia y no por lo que ha ocurrido dentro del propio circuito. La FIA sorprendió este viernes a todos publicando dos sanciones contra el corredor de Alpine, Pierre Gasly, que le ha supuesto perder el podio logrado en el GP de Mónaco.

El organismo regulador sostiene que el competidor galo excedió el límite de velocidad en la calle de boxes. La reacción furiosa del competidor francés es evidente y no lo oculta en ningún momento: "Nos han robado y creo que esto no va a acabar aquí".

"La velocidad que llevábamos en el pitlane estaba bastante clara. Hay mucha interpretación, muchas batallas en los despachos, a nivel legal, por unos puntos que van más allá de la parte deportiva", protesta Gasly en declaraciones realizadas a 'Canal +'.

Imponer una penalización a posteriori, tres meses después de la finalización del Gran Premio, con la que se revierte una posición de podio es bastante inédita y el de Alpine critica duramente la situación: "Es bastante triste ver que los resultados se deciden como consecuencia de este tipo de acontecimientos. En pista terminamos terceros".

De todas formas, el de Ruan deposita toda la esperanza en el equipo jurídico de la escudería francesa: "Voy a dejar que mi equipo haga el resto. Yo hice todo lo que podía hacer en pista y ahora depende de ellos hacer lo que haya que hacer. Confío en ellos". De momento, el tercer puesto del trazado de Montecarlo recae en el Red Bull de Isak Hadjar.

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