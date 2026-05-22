Lo desmienten
Tremendo enfado de Haas y Esteban Ocon por los rumores que hablan de una separación
Ayao Komatsu, jefe del equipo Haas, y Esteban Ocon explotan en rueda de prensa por las publicaciones de los últimos días.
En los últimos días varios medios de comunicación han avanzado una posible separación entre Haas y Esteban Ocon en mitad de la temporada. La relación, según esta información, estaría muy deteriorada. Pero los protagonistas se han encargado de salir en el Gran Premio de Canadá para desmentirlo todo.
Ayao Komatsu, jefe del equipo Haas, estaba realmente enfadado por estos rumores: "No sé de dónde ha salido esa historia".
"No sé si se citó a ese periodista, pero no tengo ni idea. No tiene ningún fundamento. Es una auténtica tontería. Así que, si alguien quiere escribir ese tipo de tonterías, adelante, pero, joder, ¿eso es periodismo? No tengo ni idea. Es terrible", dijo un enfadado Komatsu.
Pero la cosa no se quedó ahí. También desmintió cualquier discusión con Ocon: "Al parecer, tuve algún problema con Esteban en Miami, ¿verdad? ¿De dónde ha salido eso? Ni siquiera tuve una sola discusión con Esteban en Miami. Es alucinante cómo se exagera esta mierda".
Ocon habla de "historias inventadas"
Además del jefe de Haas, también Esteban Ocon se encargó de desmentirlo: quiere seguir en la escudería todo lo que queda de temporada de Fórmula 1.
"Las historias han sido inventadas y carecen de fundamento. No había fuentes reales en ellas. Me he unido a este equipo por Ayao, porque lo conozco desde hace mucho tiempo", dijo el piloto francés en el Gran Premio de Canadá.
