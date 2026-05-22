Rompen una pared con un coche robado y desvalijan una joyería en dos minutos: el robo de película de un negocio en Valencia

Han conseguido derribar tabiques, cristales blindados y una persiana soldada. Para ello, han usado un coche para hacer un butrón usando un Land Rover modificado. Le han instalado vigas metálicas en la parte trasera de ese vehículo.

En el programa Más Vale Tarde se han mostrado impactantes imágenes de un robo de película en una joyería de Alzira, Valencia. Un grupo de ladrones, en poco más de dos minutos, desvalijó el establecimiento tras abrir un boquete en la pared exterior con un Land Rover modificado. Derribaron tabiques, cristales blindados y una persiana soldada, utilizando vigas metálicas instaladas en el vehículo. Las cámaras de seguridad captaron cómo cuatro individuos, con el cuerpo y la cara cubiertos, se coordinaban para llevarse todas las joyas. Cuando llegaron los dueños y la policía, los ladrones ya habían escapado.

Este viernes, en Más Vale Tarde, se han mostrado las imágenes de un robo que parece totalmente de película. Por su preparación, por lo impactante y porque se ha cometido en algo más de dos minutos de tiempo. Un grupo de ladrones ha desvalijado una joyería de Alzira, en Valencia. Para ello, han abierto un boquete en la pared exterior del negocio valenciano. Tras entrar, con una rapidez asombrosa, arrasan con las vitrinas y escaparates. Se llevan todas las joyas que hay dentro y lo hacen en dos minutos.

Pero es que han conseguido derribar tabiques, cristales blindados y una persiana soldada. Todo para conseguir su botín. Han usado un coche para hacer un butrón, para reventar una pared de gran blindaje que trataba de proteger esta joyería de Alzira. Pero tras el gran impacto, hasta hay estanterías que salen disparadas por los aires.

El vehículo que han usado es un Land Rover modificado. Le han instalado vigas metálicas en la parte trasera de ese vehículo.

Así ha sido el robo

Gracias a las cámaras de seguridad podemos saber cómo siguió este robo. Porque acto seguido entra un individuo, aunque le cuesta abrirse paso entre los escombros generados. Le siguen tres hombres más. Todos llevan el cuerpo y la cara completamente cubiertos, para no ser reconocidos.

Se alumbran en la oscuridad con una linterna en la cabeza y se distribuyen por el establecimiento para llevarse todas las joyas. Están totalmente coordinados y sus movimientos muestran que el atraco está planeado a la perfección. Cada uno se encarga de una zona y van introduciendo en los sacos el botín.

Uno de ellos utiliza un arma para romper este escaparate y de una sola pasada se lleva todo lo que hay en él. Va corriendo hasta el otro lado de la tienda y repite la misma operación en otra estantería. Antes de salir, revisan que no se dejan nada que les interese.

Cuando llegaron los dueños y la policía a la joyería, los ladrones ya no estaban allí.

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