Qué fallo en el asesinato machista de Figueres: del parte de lesiones a la puesta en libertad de su crimen

Los detalles En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha hecho un relato muy detallado de los hechos y ofrece algunos datos muy sorprendentes sobre el proceso judicial anterior al día del asesinato.

El hombre que mató a puñaladas a su expareja en Figueres ha sido enviado a prisión provisional sin fianza, acusado de homicidio doloso y quebrantamiento de condena. Días antes del asesinato, había agredido a su expareja, pero el informe policial no apreciaba riesgo de agresión grave. Tras un juicio rápido, fue condenado a seis meses de prisión y una orden de alejamiento, pero volvió a agredirla. La víctima no denunció y no se realizó una valoración de riesgo. Al día siguiente, no acudió a una exploración forense ni respondió a llamadas del juzgado. El hombre fue liberado por falta de antecedentes y medidas cautelares, y horas después cometió el asesinato. La investigación busca determinar fallos en el proceso. El 016 ofrece atención a víctimas de violencia machista.

Prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que mató a puñaladas y en plena calle a su expareja en Figueres el pasado martes. Está acusado de un delito de homicidio doloso y por el quebrantamiento de la condena. Tres días después de esta tragedia inexplicable, hemos conocido nuevos detalles sobre el proceso judicial anterior al día del asesinato. Porque en un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha hecho un relato muy detallado de los hechos y ofrece algunos datos muy sorprendentes e importantes.

Como que el asesino había agredido a su expareja el domingo. El atestado de ese día sorprende, cuanto menos. Porque asegura: "No se aprecia riesgo en la víctima de sufrir una agresión física grave". La ha matado a puñaladas, delante de otras personas, y se ha lavado la sangre de las manos en una fuente pública.

Al día siguiente, se celebró un juicio rápido en el que se dictó una pena de prisión de seis meses y una orden de alejamiento. Sin embargo, esa misma tarde, hay un nuevo altercado: el hombre vuelve a agredir a su pareja delante de su domicilio.

En esta ocasión, hay más personas implicadas y, según el auto, en ese momento, "no pudo realizarse el cuestionario de valoración de riesgo a la víctima y ella no denunció".

Al día siguiente, el martes 19, la mujer ahora fallecida estaba citada para someterse a una exploración forense, para valorar las posibles lesiones que hubiera sufrido. No acude y, desde el juzgado, deciden hacerle una llamada telefónica. Tampoco contesta.

No consiguen localizarla, aunque solo hacen una llamada. Paralelamente, esa misma mañana, el detenido pasa a disposición judicial y se acoge a su derecho de no declarar. El magistrado pone en libertad al hombre por tres motivos clave: porque hasta ese domingo el hombre no tenía antecedentes por agresión o violencia machista, porque no se ha hecho un parte de lesiones y porque nadie pide ninguna medida para detenerlo.

A pesar de ponerlo en libertad, la causa seguía abierta. Tan solo unas horas después se produjo el brutal asesinato. Ahora la investigación tendrá que responder a algunas incógnitas para determinar qué o dónde se falló para que esto no vuelva a ocurrir.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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