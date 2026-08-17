La petición de un expiloto de F1 a Williams: "Tienen que demostrarle a Sainz..."

Juan Pablo Montoya, expiloto de la Fórmula 1, cree que Williams necesita algo más para convencer a Carlos Sainz para que renueve.

¿Renovará Carlos Sainz con Williams? Los rumores sobre su futuro se suceden con Audi en el horizonte a pocos meses de que termine su contrato.

El expiloto Juan Pablo Montoya, en palabras que publica 'Motor.es' este lunes, dice que Williams tiene que progresar si quiere convencer a Carlos de que siga con ellos. Con estos resultados, cree, no pueden mantener a un piloto como Sainz.

"Tras ficharlo, tienen que demostrarle a Carlos que están dispuestos a hacer todo lo posible por él", dice el expiloto de la Fórmula 1.

Cree que en el Gran Premio de Madrid, en menos de un mes, Williams podría llevar una mejora importante: "La primera vez que veremos algo diferente será en Madrid".

"Después del año pasado, todos esperábamos que fueran buenos esta temporada, pero perdieron la oportunidad", explica el colombiano.

Williams ha ido a peor. Son noveno equipo solo por delante de Aston Martin y de Cadillac con once puntos en el casillero: "El problema es que, cuando la pierdes y tienes que adaptarte al nuevo reglamento, te quedas a la zaga durante los próximos cinco años".

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