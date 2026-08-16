Vuelve el calor intenso, pero por poco: habrá un desplome de temperaturas a partir del jueves

Los detalles El día más cálido de toda la semana será el martes, que recogerá valores de 30 y 35 grados. No obstante, dos días después, los termómetros bajarán a los 20-25 grados.

Este lunes, diez comunidades autónomas estarán en alerta por calor y tormentas con granizo, mientras la DANA sigue presente en el suroeste de la Península. Se esperan rachas fuertes de viento en varias regiones, incluyendo Extremadura y Castilla-La Mancha. Las temperaturas alcanzarán entre 30 y 35 grados el martes, pero descenderán a 20-25 grados el jueves. Andalucía, Aragón y otras comunidades mantienen avisos por lluvias y calor. El Cantábrico estará nublado con lluvias leves, y en Canarias se esperan intervalos nubosos. Las máximas superarán los 35 grados en varias zonas, destacando los 40 grados en Ourense. El viento será moderado en distintas regiones.

Vuelve el calorazo, pero por poco. Diez comunidades autónomas estarán en aviso este lunes por calor y tormentas con granizo mientras la DANA persiste en el suroeste de la Península. Asimismo, se darán rachas muy fuertes de viento que afectarán especialmente a Extremadura, Castilla-La Mancha, los sistemas Béticos, Cádiz y sus zonas aledañas, el bajo Ebro y los Pirineos, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sin embargo el calor no durará mucho y es que este jueves se dará la bienvenida a un desplome de las temperaturas.

El día más cálido de toda la semana será el martes, que recogerá valores de 30 y 35 grados. No obstante, dos días después, los termómetros bajarán a los 20-25 grados.

Este lunes, en concreto, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura mantendrán avisos por lluvias y altas temperaturas, mientras que la Comunidad Valenciana lo hará por lluvias y tormentas. Asimismo, Baleares, Castilla y León, Galicia y la Comunidad de Madrid activarán alertas por altas temperaturas.

La jornada será inestable en diferentes puntos del país. Durante la madrugada podrán continuar las tormentas del domingo en el suroeste, y a partir de las horas centrales del día se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución en las zonas de montaña y parte del centro, sur y este peninsular.

El Cantábrico tendrá cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles, y en el Estrecho, Ceuta y Melilla habrá nubes bajas con tendencia a remitir. Son posibles los bancos de niebla matinales en el extremo norte, Ceuta y Melilla. Por su parte, en Canarias se esperan intervalos nubosos con alguna precipitación en las islas montañosas.

Respecto a las temperaturas, las máximas subirán de forma generalizada en el interior, sin cambios en los litorales y Baleares y con ligeros descensos en Canarias. Se superarán los 35 grados en buena parte de la mitad sur, el nordeste, Baleares, Galicia, Madrid y puntos de Castilla y León y Valencia, con máximas que podrían rebasar puntualmente los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Tajo.

Entre las capitales de provincia, destacan los 40 grados previstos en Ourense y los 39 de Badajoz, Cáceres y Córdoba. Madrid alcanzará los 36 grados.

Las mínimas subirán en el centro peninsular y se mantendrán sin cambios en el resto de la Península y los archipiélagos, con ligeros descensos en el norte. No bajarán de 20 grados en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y puntualmente en el nordeste y el Cantábrico.

En cuanto al viento, soplará moderado del norte en la mitad norte peninsular, más intenso en el litoral oeste gallego, con cierzo moderado en el Ebro y tramontana moderada en el Ampurdán. En el suroeste soplará del sur de flojo a moderado, del este y sureste moderado en la vertiente mediterránea y Baleares, y del norte moderado en Canarias.

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