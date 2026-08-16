Respiro en los termómetros
Vuelve el calor intenso, pero por poco: habrá un desplome de temperaturas a partir del jueves
Los detalles El día más cálido de toda la semana será el martes, que recogerá valores de 30 y 35 grados. No obstante, dos días después, los termómetros bajarán a los 20-25 grados.
Resumen IA supervisado
Este lunes, diez comunidades autónomas estarán en alerta por calor y tormentas con granizo, mientras la DANA sigue presente en el suroeste de la Península. Se esperan rachas fuertes de viento en varias regiones, incluyendo Extremadura y Castilla-La Mancha. Las temperaturas alcanzarán entre 30 y 35 grados el martes, pero descenderán a 20-25 grados el jueves. Andalucía, Aragón y otras comunidades mantienen avisos por lluvias y calor. El Cantábrico estará nublado con lluvias leves, y en Canarias se esperan intervalos nubosos. Las máximas superarán los 35 grados en varias zonas, destacando los 40 grados en Ourense. El viento será moderado en distintas regiones.
* Resumen supervisado por periodistas.
Vuelve el calorazo, pero por poco. Diez comunidades autónomas estarán en aviso este lunes por calor y tormentas con granizo mientras la DANA persiste en el suroeste de la Península. Asimismo, se darán rachas muy fuertes de viento que afectarán especialmente a Extremadura, Castilla-La Mancha, los sistemas Béticos, Cádiz y sus zonas aledañas, el bajo Ebro y los Pirineos, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sin embargo el calor no durará mucho y es que este jueves se dará la bienvenida a un desplome de las temperaturas.
El día más cálido de toda la semana será el martes, que recogerá valores de 30 y 35 grados. No obstante, dos días después, los termómetros bajarán a los 20-25 grados.
Este lunes, en concreto, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura mantendrán avisos por lluvias y altas temperaturas, mientras que la Comunidad Valenciana lo hará por lluvias y tormentas. Asimismo, Baleares, Castilla y León, Galicia y la Comunidad de Madrid activarán alertas por altas temperaturas.
La jornada será inestable en diferentes puntos del país. Durante la madrugada podrán continuar las tormentas del domingo en el suroeste, y a partir de las horas centrales del día se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución en las zonas de montaña y parte del centro, sur y este peninsular.
El Cantábrico tendrá cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles, y en el Estrecho, Ceuta y Melilla habrá nubes bajas con tendencia a remitir. Son posibles los bancos de niebla matinales en el extremo norte, Ceuta y Melilla. Por su parte, en Canarias se esperan intervalos nubosos con alguna precipitación en las islas montañosas.
Respecto a las temperaturas, las máximas subirán de forma generalizada en el interior, sin cambios en los litorales y Baleares y con ligeros descensos en Canarias. Se superarán los 35 grados en buena parte de la mitad sur, el nordeste, Baleares, Galicia, Madrid y puntos de Castilla y León y Valencia, con máximas que podrían rebasar puntualmente los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Tajo.
Entre las capitales de provincia, destacan los 40 grados previstos en Ourense y los 39 de Badajoz, Cáceres y Córdoba. Madrid alcanzará los 36 grados.
Las mínimas subirán en el centro peninsular y se mantendrán sin cambios en el resto de la Península y los archipiélagos, con ligeros descensos en el norte. No bajarán de 20 grados en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y puntualmente en el nordeste y el Cantábrico.
En cuanto al viento, soplará moderado del norte en la mitad norte peninsular, más intenso en el litoral oeste gallego, con cierzo moderado en el Ebro y tramontana moderada en el Ampurdán. En el suroeste soplará del sur de flojo a moderado, del este y sureste moderado en la vertiente mediterránea y Baleares, y del norte moderado en Canarias.
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