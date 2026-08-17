La Policía revisará "desde el inicio" el caso de María Teresa Fernández, la joven que desapareció en Motril hace 26 años

Los detalles La Policía Nacional revisará desde el inicio el caso de María Teresa Fernández, desaparecida en Motril en agosto de 2000 cuando tenía 18 años. La familia confía en que nuevas tecnologías y líneas de investigación ayuden a esclarecer su paradero.

Un equipo especializado de la Policía Nacional revisará desde el inicio el caso de la desaparición de María Teresa Fernández, desaparecida en agosto de 2000 durante la feria de Motril. Antonio Fernández, su padre, confirmó que se reexaminarán todos los datos con más efectivos y nuevas tecnologías, lo que representa una esperanza para la familia. Teresa Martín, su madre, hace un llamamiento a quienes tengan información, asegurando que no habrá consecuencias legales ya que el delito está prescrito. La desaparición de María Teresa, de 18 años, sigue sin esclarecerse tras 26 años de búsqueda infructuosa por España y Europa.

La Policía Nacional ha decidido volver a analizar desde el principio toda la información relacionada con la desaparición de María Teresa Fernández, la joven motrileña cuyo rastro se perdió el 18 de agosto de 2000, cuando tenía 18 años y se dirigía a la feria de Motril.

Un equipo especializado revisará las pesquisas realizadas durante estos casi 26 años con el objetivo de detectar posibles elementos que hayan podido pasar inadvertidos y determinar si las nuevas tecnologías permiten abrir alguna línea de investigación que ayude a esclarecer qué ocurrió con la joven.

En declaraciones a EFE, Antonio Fernández, padre de María Teresa, ha explicado que los agentes le han confirmado que "van a revisar todo el caso desde el principio, como si hubiese ocurrido en estos días", una decisión que la familia recibe como una nueva oportunidad para avanzar en una investigación que durante años no ha permitido determinar el paradero de la joven.

El padre de la joven ha destacado además que el nuevo equipo contará con "más efectivos en la investigación que van a analizar todo con más calma y detenidamente aplicando nuevas tecnologías". Para la familia, esta revisión supone "una nueva esperanza" después de casi 26 años sin noticias sobre el paradero de María Teresa.

Teresa Martín, madre de la joven, mantiene que su hija pudo encontrarse con personas conocidas el día de su desaparición y ha lanzado un llamamiento "desesperado" a cualquier persona que pueda aportar información, por insignificante que parezca.

"Si alguien sabe algo, que lo dé a conocer, aunque sea de forma anónima", ha pedido a EFE. La familia propone incluso que quienes dispongan de información puedan hacerlo mediante una carta sin remitente depositada en cualquier buzón de Correos. Según la madre, "no le pasaría absolutamente nada", ya que el posible delito se encontraría prescrito.

Los padres de María Teresa tienen previsto celebrar el próximo martes un acto de recuerdo en un parque de Motril. Reconocen que han sido "26 años muy largos" desde que perdieron el rastro de su hija y continúan esperando alguna respuesta sobre lo ocurrido.

Hasta ahora, las diferentes líneas de investigación abiertas durante estos años no han permitido determinar qué sucedió con la joven ni localizar su paradero. Las pesquisas tampoco han aportado nuevas pistas concluyentes respecto a las circunstancias conocidas desde los primeros momentos de la desaparición.

María Teresa Fernández desapareció el 18 de agosto de 2000, en plena celebración de la feria de Motril. La última información conocida sobre sus movimientos corresponde a un mensaje registrado en el teléfono móvil de su entonces novio, en el que le comunicaba que llegaría tarde a una cita.

Poco antes, su padre la había trasladado en coche hasta una céntrica parada de autobús. Desde ese momento, no volvió a tenerse noticia de ella.

Durante casi 26 años, familiares, amigos y fuerzas de seguridad han buscado a María Teresa en distintos puntos de España y Europa. También se han difundido fotografías de la joven, algunas de las cuales todavía permanecen en establecimientos de Motril, sin que hasta ahora se haya obtenido una pista fiable que permita determinar qué ocurrió con ella.

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