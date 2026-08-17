Finaliza el plazo de 60 días que se dieron EEUU e Irán para negociar un acuerdo de paz con la negativa de ambas partes a "ceder ante el enemigo"

Los detalles Las Fuerzas iraníes han advertido de que no pararán hasta conseguir la "derrota completa" de EEUU, mientras que Trump ha asegurado que declarará "muy pronto" el estrecho de Ormuz territorio estadounidense.

El plazo de 60 días para que Estados Unidos e Irán negociasen un acuerdo de paz ha finalizado sin éxito, con ambas partes rehusándose a ceder. Las Fuerzas Armadas iraníes han declarado que no se rendirán hasta lograr la "derrota completa" de EE.UU. y la restitución de los derechos iraníes. Por su parte, el presidente estadounidense ha afirmado que declarará el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense, lo que ha sido rechazado por Irán. Ante la situación, Washington cambia de estrategia y prepara una presión económica contra Teherán, mientras que las tropas estadounidenses sufren graves problemas de moral y condiciones precarias en Oriente Medio. Trump, enfrentando una baja popularidad, minimiza las preocupaciones sobre las condiciones de los soldados. Irán, por su parte, sigue dispuesta a continuar el conflicto, ofreciendo recompensas por capturar o matar a militares estadounidenses.

Se acaba el plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos e Irán para negociar un acuerdo de paz, un plazo que iba acompañado de un alto al fuego que ninguno de los dos ha respetado, y que ha finalizado con ambas partes contrarias a "ceder ante el enemigo".

En el caso de las Fuerzas Armadas iraníes, estas han advertido de que no cederán ante Estados Unidos hasta lograr su "derrota completa". "Hasta la derrota completa de los enemigos estadounidense-sionistas en la región, la restitución de los derechos de la heroica nación iraní y la rendición del enemigo, no cederemos ante Estados Unidos", afirmó este domingo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán en un comunicado difundido con motivo del aniversario del regreso de los prisioneros de la guerra entre Irán e Irak.

En este sentido, el organismo militar aseguró que mantendrá su posición en defensa de las "demandas legítimas" y la "restitución de los derechos" del pueblo iraní y de su líder supremo, Mojtaba Jamenei, sin precisar cuáles son esas demandas.

Además, el Estado Mayor sostuvo que las fuerzas iraníes, que se enfrentan al "ejército más equipado del mundo", en referencia a Estados Unidos, han conseguido poner "de rodillas" a sus dirigentes.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos no quiere reconocer la situación en la que se encuentra y aseguró este sábado que declarará "muy pronto" el estrecho de Ormuz territorio estadounidense. "Ningún barco va a pasar por allí a menos que nosotros lo permitamos", aseguró el republicano, quien aseguró que la guerra va "estupendamente" y que "Irán está sufriendo una derrota aplastante".

Por su parte, Irán no tardó en reaccionar a las palabras del mandatario estadounidense. En concreto, fue Kazem Gharibabadi, viceministro de Exteriores, quien señaló en redes sociales que "el estrecho de Ormuz no se puede tomar con tuits, portaaviones, decretos o discursos electorales". "Irán no teme a las amenazas ni se intimida ante las demostraciones de poder. EEUU debe aceptar la realidad de una vez por todas. Han sufrido derrotas estratégicas y Ormuz era, es y será iraní", manifestó.

Así, el viceministro de Exteriores iraní advirtió de que el bloqueo va a continuar: "Mientras EEUU no acepte la realidad de la derrota y no abandone sus ilusiones, Irán seguirá imponiendo el bloqueo".

Washington empieza a cambiar de estrategia

Además, ante el estancamiento del conflicto y con un arsenal militar cada vez más limitado, Washington empieza a cambiar de estrategia y prepara una ofensiva de presión económica contra Teherán. "Simplemente estamos observando a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero", expresó Trump.

Lo cierto es que Trump se encuentra totalmente desesperado, al tener su arsenal militar cada vez más limitado y con una popularidad que no deja de caer. Además, a esto hay que sumarle el desgaste que sufren los efectivos desplazados a Oriente Medio. Precisamente, las familias de los más de 5.000 soldados estadounidenses del portaaviones 'Abraham Lincoln' han denunciado que entre los militares hay intentos suicidas, estrés psicológico y unas condiciones higiénicas y alimentarias muy precarias.

Los soldados llevan nueve meses en alta mar desplegados en Oriente Medio y más de 250 días consecutivos sin pisar tierra, lo que es un récord para un portaaviones en la era moderna. Su salud mental está gravemente afectada.

Y es que media taza de arroz y dos tortillas es la escasa comida habitual repartida a bordo, a lo que se añaden los graves problemas de limpieza e higiene, un asunto, sin embargo, minimizado por Trump y su Gobierno. "No, los familiares no están preocupados. Ese barco está en movimiento ahora mismo, o lo estará muy pronto, y va a ser sustituido por otro barco muy similar", ha señalado el presidente estadounidense al respecto. Y preguntado por si los soldados han pasado demasiado tiempo a bordo, Trump lo ha dejado claro: "No, ni mucho menos", ha defendido.

Trump, hundido en las encuestas

Por su fuera poco, la última encuesta de 'Ipsos', llevaba a cabo a principios de mes, refleja que solo uno de cada tres estadounidenses respaldan la gestión del republicano, lo que supone el dato más bajo de todo su mandato en la Casa Blanca.

Mientras, Irán sigue dispuesta a luchar. De hecho, el comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, ha informado de que han tomado la decisión de que "cualquier militar iraní que logre capturar o matar a un militar estadounidense agresor recibirá un premio de 30.000 dólares por parte del pueblo iraní".

Irán y Estados Unidos firmaron el 17 de junio un memorando de entendimiento que establecía el fin inmediato de las operaciones militares entre las partes y fijaba un plazo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo de paz. Sin embargo, las hostilidades entre Irán y Estados Unidos se reanudaron el 7 de julio después de que Washington acusara a Teherán de atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz, a lo que siguieron nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del país persa.

Desde entonces, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el memorando hasta llegar al día en el que finaliza el plazo para un acuerdo de paz sin ninguna intención de bajar las armas.

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