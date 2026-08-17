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El momento de Honda

Zandvoort, el lugar que Fernando Alonso tanto ansiaba: se pone en marcha el nuevo motor Honda

La unidad de potencia japonesa llegará mejorado al Gran Premio de Países Bajos después de que Aston Martin ya introdujera sus mejoras aerodinámicas.

Fernando Alonso Fernando AlonsoReuters

Por fin llega el Aston Martin B. Con las actualizaciones aerodinámicas y con el nuevo motor de Honda. En Zandvoort, en el Gran Premio de Países Bajos, se pondrá en pista el coche que tanto ha ansiado Fernando Alonso desde que llegara la pretemporada.

En Hungría Adrian Newey ya presentó su nuevo coche. Y ahora se completará con la renovada unidad de potencia.

Lo explicó el jefe de Honda, Shintaro Orihara, este fin de semana: "Después del parón de verano, queremos volver al pelotón de competición. Estamos hablando estrechamente con Aston Martin para integrar mejor nuestra unidad de potencia en su nuevo chasis".

Un inicio desastroso

Aston Martin y Honda lo han pasado muy mal en la primera parte de la temporada. Un auténtico desastre. Últimos incluso por detrás de los Cadillac, que acaban de aterrizar en la Fórmula 1 como nuevo equipo.

Pero a pesar de ello Fernando Alonso no ha perdido la ilusión y la fe en el equipo. Tanto que podría renovar incluso para dos temporadas más con la escudería que dirige Lawrence Stroll.

Y habrá más mejoras...

Después de Hungría y de Zandvoort, este fin de semana, Newey también comentó que llegará otro paquete de mejoras tanto en Monza como en Bakú.

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