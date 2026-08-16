Sanidad niega que haya un "colapso sanitario" en Ceuta como asegura el PP y aboga por "sacar a la gente de la playa"

Los detalles Desde el Ejecutivo defienden que se trata de "una crisis humanitaria" y que "hay tensión asistencial, pero no una crisis sanitaria.

El Ministerio de Sanidad ha desmentido un "colapso sanitario" en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes, calificando la situación como una "crisis humanitaria con riesgo sanitario". El Gobierno enfatiza que el problema principal es la insalubridad en la que viven los migrantes, y la prioridad es "garantizar condiciones dignas fuera del hospital". Aunque el PP exige la dimisión de la ministra Mónica García, acusándola de ser responsable del supuesto colapso, Sanidad asegura que hay capacidad hospitalaria y se han incorporado 60 profesionales adicionales. La presión asistencial es alta, pero no hay colapso, y se han atendido a 5.800 migrantes en 15 días.

El Ministerio de Sanidad ha negado que haya un "colapso sanitario" en Ceuta, después de que el PP asegurase que sí existe tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio. En su lugar, el Ejecutivo ha señalado que se trata de "una crisis humanitaria con un importante riesgo sanitario", al tiempo que ha subrayado que "en estos momentos, el principal riesgo para la salud está en las condiciones de insalubridad en las que permanecen muchas de estas personas".

Por ello, ha defendido Sanidad, "la actuación sanitaria más urgente ya no está dentro del hospital", sino en "garantizar unas condiciones dignas y seguras fuera de él", lo que pasa, "en primer lugar, por sacar a la gente de la playa".

Para argumentar que no existe una crisis sanitaria en la ciudad, el Gobierno ha señalado que Hospital Universitario de Ceuta hay "106 ocupadas, mientras que 106 permanecen libres" y "28 migrantes permanecen ingresados". De ellos, "uno se encuentra en la UCI y dos en Pediatría", tal y como ha indicado la ministra Mónica García este domingo.

"Por tanto, existe capacidad de reserva y capacidad de ampliación en función de la evolución", ha manifestado el Ministerio, a lo que ha añadido que "se han incorporado más de 60 profesionales de refuerzo y se han respetado las vacaciones y los descansos de la plantilla". "En Ceuta no hay colapso. No hemos tenido que pedir a los sanitarios que cancelen vacaciones y no se les ha cambiado de área", ha declarado al respecto García, quien ha insistido en que "no hay colapso, ya que hay camas disponibles", y que además de contar con el apoyo de Cruz Roja, ahora también tienen el de Médicos del Mundo.

En este sentido, el Gobierno ha expresado que "desde el primer momento, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha reforzado los dispositivos asistenciales". "Este refuerzo de incorporar a 60 profesionales se suma a la estructura ordinaria del INGESA en Ceuta, que cuenta con más de 1.300 profesionales". La respuesta se ha apoyado, además, según ha detallado, en "circuitos diferenciados, puntos adicionales de asistencia, ampliación de horarios, refuerzo de Atención Primaria., refuerzo de Urgencias, coordinación con '061', Cruz Roja y otros dispositivos y la preparación de capacidad hospitalaria adicional".

Hablan de "tensión asistencial"

En lo referente a la situación en la que se encuentra Ceuta, desde el Ejecutivo hablan de "tensión asistencial, pero no colapso sanitario", y destacan la importancia de "diferenciar estos dos conceptos". "Existe una presión asistencial extraordinaria y un esfuerzo muy importante de los profesionales, pero los datos disponibles no muestran una situación de colapso sanitario", han defendido.

Así, apuntan que "el 31 de julio, tras la entrada masiva de migrantes marroquíes, se produjo un pico extraordinario de 1.149 asistencias en un solo día, pero la demanda se redujo rápidamente al día siguiente", siendo "463 las asistencias que se llevaron a cabo el 1 de agosto". Tras ello, hubo 305 el día 2, 221 el 3 de agosto, 418 el 8, 353 el 10, 313 el 11, 275 el 12, 268 el 13 y 322 el 14. De esta forma, los datos "muestran una reducción del 72% entre el pico del 31 de julio y el 14 de agosto". En total, ha indicado Mónica García, "se han atendido a 5.800 migrantes en estos 15 días".

El PP exige la dimisión de Mónica García

Mientras, en el Partido Popular exigen la dimisión de la ministra de Sanidad. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido a García que dimita al considerarla la "culpable" del "colapso sanitario" que, a su juicio, sufre Ceuta.

En declaraciones a los medios desde Tarifa (Cádiz), Bendodo ha criticado la ausencia de la titular de Sanidad en la ciudad dos semanas después de la crisis migratoria. Precisamente, García ha acudido a Ceuta este domingo, día en el que ha recibido gritos de "¡Dimisión!" y abucheos a la salida de de la sede de la Delegación del Gobierno en la ciudad.

Por su parte, los datos que ha dado Bendodo para criticar la gestión del Gobierno de esta crisis humanitaria es que "han contratado dos médicos y dos enfermeros más", lo que considera "una tomadura de pelo". "Urgencias atiende ahora mismo a 500 personas al día", ha asegurado, a lo que ha añadido que supone "cinco veces más de lo habitual".

Sin embargo, los datos de Sanidad son muy diferentes y Mónica García ha criticado que el "mensaje alarmista" del colapso sanitario "pueden hacer que algún paciente ceutí no vaya a su hospital o centro de salud porque le han dicho que está colapsado".

En este contexto, el presidente de Ceuta sigue pidiendo más medios y se queja de la falta de recursos para atender a los menores. Además, Juan Jesús Vivas añade que los "25 millones de euros adicionales" que anunció el Gobierno no pueden servir para que Ceuta asista "a un número ilimitado de menores".

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