Un piloto de Ducati no se corta al hablar de Marc Márquez: "Apuesto por él"

Michele Pirro, piloto probador de Ducati, cree que Marc será capaz de llegar a las Aprilia para luchar por el título de MotoGP.

A pesar de que Jorge Martín sigue cogiendo ventaja, a pesar de que la Aprilia es la moto más veloz, en Ducati siguen confiando. Siguen confiando en que Marc Márquez pueda llegar. Lo ha dicho Michele Pirro, piloto probador de la marca italiana, que ha puesto todas sus esperanzas en el actual campeón.

En declaraciones a 'GP One', Pirro analiza el campeonato y lo que está por venir a final de mes: "Espero que, quizá en Aragón, volvamos a ser la referencia. Marc puede ser la referencia".

"Después está Misano, que será complicado porque Bezzecchi va muy fuerte, ya fue muy rápido el año pasado. Pero quizá Marc tampoco se quede atrás. Creo que es un Mundial que se decidirá realmente por los detalles. Y, en mi opinión, también podría estar condicionado por los errores de uno u otro, porque hemos visto lo estrecho que es el margen", dice el piloto de la escudería de Bolonia.

Insiste en que su apuesta es Marc, pero también menciona a Fabio Di Giannantonio: "Está claro que, si tuviera que apostar, apuesto por Marc. Es el piloto que seguirá en Ducati. Espero, por nosotros y por él, que pueda ser así. Lo importante es que gane una Ducati".

"Pero no porque Di Giannantonio no esté a la altura, ni mucho menos. En mi opinión, está haciendo una temporada increíble. Pero Fabio el próximo año estará en KTM. No me gustaría ver el número 1 en otra moto", dice para finalizar.

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