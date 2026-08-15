Bortoleto y los rumores que colocan a Carlos Sainz en Audi: "Yo no hablo de los demás..."

El brasileño quiere que Nico Hulkenberg continúe como su compañero en Audi: "Me gusta mucho trabajar a su lado".

Carlos Sainz tiene que renovar su contrato con Williams y en las últimas semanas ha aparecido con fuerza el nombre de Audi. No hay nada oficial, pero los protagonistas se empiezan a pronunciar sobre ello. Gabriel Bortoleto, piloto de la escudería, querría que fuera Nico Hulkenberg el que fuera su compañero al menos un año más.

Lo ha dicho en una entrevista a 'Motorsport': "Puedo decir que mi puesto está asegurado. No voy a comentar los contratos de los demás, pero me gusta mucho trabajar con Nico. Quiero dejarlo muy claro".

Y lanza muchos elogios a su compañero: "Es un tipo rápido, con experiencia y que aporta muchas cosas positivas al equipo. Confío en mi potencial y en el trabajo que estamos haciendo".

Ha dejado claro que él quiere seguir en Audi muchos años: "La intención, como siempre he dicho desde el principio, es la de un proyecto a largo plazo; Mattia Binotto siempre habla de hasta 2030. Así que vamos a verlo de esa manera. Es un proyecto en el que creí desde que me incorporé y ellos creen en mi potencial. Estoy muy ilusionado. Este año ha sido el primer paso para construir un nuevo coche y un nuevo motor. El año que viene será un paso más para poner las cosas en práctica".

El brasileño querría seguir compartiendo garaje con Hulkenberg, su actual compañero.

Mientras tanto la figura de Sainz ha irrumpido. Los rumores se suceden. Y este sábado el diario 'Marca' ha publicado que Carlos querría renovar con Williams por un año para esperar un proyecto diferente a finales de 2027. Y ese proyecto, sin duda, podría ser el de Audi en la Fórmula 1.

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