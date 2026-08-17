Guerra total entre Vivas y el Gobierno: el presidente de Ceuta amenaza con acudir a los tribunales si la crisis no se resuelve en 30 días

Los detalles El presidente de la ciudad autónoma ha acusado al Ejecutivo de "maquillar la realidad" tras la crisis migratoria, ante lo que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido asegurando que la respuesta del Gobierno de Vivas "no ha sido ágil".

En las últimas horas, se ha intensificado un cruce de acusaciones entre el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y la ministra de Sanidad, Mónica García, debido a la crisis migratoria en la ciudad. Vivas criticó al Gobierno por no ofrecer una respuesta adecuada ante la entrada irregular de 80.000 personas desde Marruecos, lo que ha generado una crisis humanitaria. García, por su parte, reprochó al Gobierno de Ceuta por no actuar con rapidez para proporcionar alojamiento a los migrantes. Además, señaló la responsabilidad de Marruecos en la situación. Vivas, sintiéndose abandonado por el Gobierno central, ha amenazado con llevar el asunto al Poder Judicial si no se normaliza pronto.

Un cruce de acusaciones inédito. Es lo que se está viviendo en las últimas horas a cuenta de la crisis migratoria en Ceuta después de que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, haya responsabilizado al Gobierno de no ofrecer una respuesta "adecuada" para evitar la entrada irregular de 80.000 personas desde Marruecos y para amortiguar el impacto de la posterior crisis humanitaria.

"Los datos ponen de manifiesto la falta de respuesta adecuada del Gobierno a una parte de España que se ha visto atacada en su integridad territorial y se encuentra en una situación de alto riesgo en materia de seguridad ciudadana", ha afirmado Vivas este lunes en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Unas palabras a las que no ha tardado en responder la ministra de Sanidad, Mónica García, que este mismo domingo visitó Ceuta acompañada por el propio Vivas. "A mí me duele llegar 17 días después, que no haya espacios habilitados y que el Gobierno de Ceuta no haya sido lo suficientemente ágil para minimizar las imágenes de migrantes en la calle", ha respondido García en una entrevista en 'TVE'. "En el 2021 hubo una respuesta ágil para albergar más o menos al mismo número de migrantes. Habrá que preguntar al señor Vivas por qué no ha sido ágil", ha añadido la titular de Sanidad, que ha insistido en la necesidad de dar "un techo" a los migrantes para que puedan vivir en "condiciones de salubridad" y someterse a cribados por parte del sistema sanitario de cara a evitar posibles brotes contagiosos.

Ante estas palabras, Vivas ha asegurado que García "tuvo en Ceuta un comportamiento que me parece absolutamente incorrecto, por calificarlo de una manera benevolente". "La ministra de Sanidad no puede venir a Ceuta a dar lecciones de humanidad ni solidaridad", ha apuntado el presidente de la ciudad autónoma. Además, ha denunciado que Ceuta vive "una sensación de abandono" por parte de Moncloa.

De hecho, ha asegurado el presidente autonómico que "si el Gobierno quiere", Ceuta puede recuperar la normalidad en un mes, ya que el Ejecutivo "cuenta con los medios y la capacidad suficiente para cumpliendo con la ley lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos".

En caso de que la situación no se normalice, Vivas ha anunciado su intención de elevar la situación a los tribunales: "Mi intención es transmitir la situación a la presidenta del Tribunal Supremo y a la presidenta del Constitucional si me quieren recibir. El Poder Judicial es la piedra angular del Estado de Derecho. Ceuta vive un Estado de excepción".

García señala a Marruecos

La ministra de Sanidad también ha pedido "analizar cuáles son las responsabilidades del Gobierno de Marruecos" en la entrada irregular de 80.000 personas los días 30 y 31 de julio en Ceuta. García ha asegurado que desde Rabat "se ha utilizado de manera cruel la desesperación humana en un juego político". Además, ha recalcado que "a ningún miembro del Gobierno" le llegó información sobre una posible entrada masiva en la ciudad autónoma.

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