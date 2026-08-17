Gran Premio de Países Bajos F1: horario y dónde ver en TV la clasificación, el sprint y la carrera

Vuelve la Fórmula 1 tras el parón veraniego y llega el momento decisivo para descubrir si Kimi Antonelli puede convertirse en campeón del mundo.

Luz verde al momento decisivo. La Fórmula 1 dice adiós al parón veraniego y vuelve la acción con el Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. Además, con sprint incluida.

Una prueba de fuego para un Kimi Antonelli que sigue mandando en el Mundial por delante de Lewis Hamilton y de su compañero de equipo, George Russell.

Son 50 puntos de ventaja los que tiene el piloto italiano, que podría darle un importante 'mordisco' al campeonato si suma una nueva victoria en tierras holandesas.

Un fin de semana trascendental también para el futuro de Aston Martin. A las mejoras aerodinámicas del coche se une el nuevo motor Honda que se pondrá en pista este fin de semana. Se espera que Fernando Alonso y Lance Stroll den un salto e incluso puedan pelear por los puntos.

Horarios del GP de Países Bajos

Todo se acelera con el sprint. El viernes, a las 16.30 horas (horario peninsular español), se disputará la clasificación para la carrera corta.

El sábado a las 12.00 se correrá la sprint y después, a partir de las 16.00, la clasificación.

El plato fuerte llegará el domingo con la carrera, que arrancará a las 15.00 horas.

El GP de Países Bajos que se disputará en el Circuito de Zandvoort podrá verse en televisión a través de 'DAZN'. Además, se podrá seguir el minuto a minuto de todo el fin de semana en la web de laSexta.

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