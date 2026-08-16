Muere un militar de la UME en un accidente de tráfico durante la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)

Los detalles El camión en el que viajaba junto a tres compañeros, que han resultado heridos, ha caído por un barranco cerca del municipio oscense de Atarés.

Un soldado de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente de tráfico durante su participación en el operativo de extinción del gran incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), que afecta a más de 16.600 hectáreas. Además, varios efectivos han resultado heridos a consecuencia del accidente.

El camión en el que viajaba junto a tres compañeros ha caído por un barranco cerca del municipio oscense de Atarés. Desde la Delegación del Gobierno en Aragón no han precisado más información acerca del siniestro vial, a la espera de que el Ministerio de Defensa confirme los detalles.

El Gobierno de Aragón ha anunciado que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) prevista para las 20:00 horas iba a comenzar con un minuto de silencio en memoria del militar fallecido y el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha hablado con el teniente general de la UME para trasladarle sus condolencias por el trágico suceso.

Asimismo, Azcón hará declaraciones para mostrar, "en su nombre y en el de los aragoneses", su pésame, solidaridad y gratitud por el trabajo realizado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ha trasladado su más sentido pésame a la familia y allegados del militar en sus redes sociales.

El fuego lleva ocho días activo en los que se ha desalojado a 19 núcleos urbanos. Ocho días en los que las llamas no han hecho más que avanzar para llegar a afectar a más de 16.600 hectáreas. El Gobierno de España ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la UE para combatir este incendio, según ha anunciado en redes sociales la comisaria europea para la Gestión de Emergencias, Hajda Lahbib.

El operativo desplazado a la zona ha alcanzado este domingo la cifra histórica de mil efectivos, con la incorporación de un centenar de bomberos franceses y de entre 35 y 40 medios aéreos, después de que la última noche haya sido "más tranquila", con una humedad alta y poco viento, y el perímetro no haya aumentado mucho.

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