Los vecinos de un pueblo de Segovia se unen para restaurar el órgano barroco de la iglesia, con siglos de historia a su espalda: "Vino en un carro de bueyes"

Los detalles Hace más 40 años que dejó de sonar, dejando un vacío en el recuerdo de sus vecinos. Ahora, han iniciado una campaña de 'crowdfunding' para tratar de recuperar todos sus históricos elementos.

Durante siglos, el órgano fue el alma de la iglesia de Fuentesaúco de Fuentidueña, en Segovia. Sin embargo, hace ya más de 40 años que dejó de sonar, dejando un vacío en la iglesia y también en el recuerdo de sus vecinos.

Se trata de un órgano barroco que ha estado aquí desde siempre y del que los vecinos conocen su historia a través de sus antepasados. "Vino en un carro de bueyes y todo el pueblo se reunió para ayudar a subir los tubos y el teclado", cuenta un vecino.

Ahora, muchos años después, vuelven a ser los vecinos quienes ponen en marcha una iniciativa para salvarlo. "Estamos hablando de una obra de más de 100.000 euros. Se trata de un trabajo muy artesanal y hay muy pocas personas o empresas que se dedican a este tipo de trabajos", señala Iván Melero, miembro de la campaña para salvar el órgano de Fuentesaúco, a lo que añade que lograron "contactar finalmente con Joaquín Lois, que es un famoso restaurador a nivel nacional".

La restauración se está llevando a cabo por fases, y a través de una campaña de 'crowdfunding' continúan intentando recuperar todos los elementos de este histórico instrumento. Y es que quizás recuperar este órgano no sea solo devolverle el sonido a un instrumento, sino también devolverle la voz a todo un pueblo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido