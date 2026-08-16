Rodri, al Barça: acuerdo cerrado entre FC Barcelona y Manchester City

El contexto El centrocampista y capitán de la selección española será nuevo jugador culé en las próximas horas después de un verano de rumores y giros.

'Habemus' acuerdo entre Manchester City y FC Barcelona por el traspaso de Rodrigo Hernández. Diez días después de consumarse el giro en el futuro del centrocampista español, que descartó fichar por el Real Madrid y mostró su preferencia por el conjunto culé, ambos equipos han acabado por cerrar un acuerdo para que el '16' de la selección española vista azulgrana la próxima temporada.

Según informan periodistas como Fabrizio Romano y David Ornstein, el acuerdo está "cerrado" y el City ha dado "luz verde" a la operación. Ornstein habla de una operación por un total de 76,5 millones de euros, de los cuales 11 millones serían en variables "consideradas altamente alcanzables", algo que hará que el conjunto inglés reciba, al menos, 71,5 millones por el jugador, que acababa contrato en 12 meses.

El contrato de Rodri será hasta junio de 2030 y el Barça ya planea el reconocimiento médico al que se someterán tanto Rodri como Joao Cancelo. Romano recuerda que el City rechazó dos propuestas del Barça por 50 y 60 millones de euros hasta que, finalmente, se ha cerrado por esos 76,5 millones de euros.

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