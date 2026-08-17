Muere Hayden Panettiere, actriz de 'Héroes', 'Scream' y 'Nashville', a los 36 años

Los detalles "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla", ha escrito su padre, Alan 'Skip' Panettiere, en un comunicado.

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus roles en "Nashville" y "Heroes", murió a los 36 años, según informaron medios como ABC News. Su padre, Alan "Skip" Panettiere, expresó su dolor por la pérdida de una persona que brindó amor y alegría a quienes la conocieron. Panettiere, quien comenzó su carrera como actriz infantil, fue reconocida por su voz en "Bichos: Una aventura en miniatura" y por su papel en "Heroes". Recibió dos nominaciones al Globo de Oro por "Nashville" y participó en la franquicia "Scream". Su última aparición fue en "Sleepwalker". Su hermano, Jansen Panettiere, falleció en 2023.

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en series de televisión como "Nashville" y "Heroes", falleció a los 36 años, según informaron el domingo varios medios estadounidenses, entre ellos ABC News, citando un comunicado de su padre.

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla", declaró su padre, Alan "Skip" Panettiere, según ABC. Por el momento se desconocen las causas de su muerte.

Panettiere, quien fuera actriz infantil, alcanzó gran reconocimiento prestando su voz a Dot, la joven princesa hormiga en la exitosa película animada de Pixar de 1998, "Bichos: Una aventura en miniatura". Su trabajo en el álbum de audio de la película le valió una nominación al Grammy al Mejor Álbum de Palabras Habladas para Niños.

Saltó a la fama interpretando a Claire Bennet, la animadora con superpoderes del instituto, en la exitosa serie de NBC "Heroes", que se estrenó en 2006. También apareció en el drama futbolístico de 2000 "Remember the Titans", protagonizado por Denzel Washington.

Panettiere recibió dos nominaciones al Globo de Oro, en 2013 y 2014, a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Televisión, Miniserie o Película para Televisión por su papel de Juliette Barnes en el drama musical "Nashville". También formó parte de la franquicia de terror satírico "Scream".

Su aparición más reciente fue en el thriller psicológico "Sleepwalker", estrenado en Estados Unidos en enero de 2026, donde interpretó a una madre afligida que sufre episodios de sonambulismo, según el sitio web IMDb.

Su hermano, el actor Jansen Panettiere, falleció en 2023 a los 28 años por complicaciones relacionadas con un agrandamiento del corazón y una afección de la válvula aórtica, según un comunicado familiar hecho a los medios estadounidenses ese mismo año.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.