Varios países condenan el rechazo de Israel al plan de paz de Trump en plena llegada de Kushner a Egipto

¿Por qué es importante? Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Indonesia, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán han asegurado en una declaración conjunta que los israelíes son los responsables de obstaculizar los esfuerzos de paz en territorio palestino.

Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Indonesia, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán han condenado conjuntamente el rechazo de Israel al plan de Donald Trump sobre Gaza, responsabilizándolo de obstaculizar los esfuerzos de paz en Palestina. Jared Kushner, asesor de Trump, se reunió en Egipto con el presidente Abdelfatah al Sisi y otros funcionarios para discutir la implementación del plan de 15 puntos, que Israel rechaza. La reunión se centró en la situación en Gaza y el acuerdo de alto el fuego de la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij. Hamás reafirmó su compromiso con el plan, exigiendo la retirada israelí de Gaza y el fin de los ataques. Israel insiste en mantener su ejército en Gaza hasta lograr el desarme de Hamás, complicando la implementación del plan de paz.

Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Indonesia, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán han condenado en una declaración conjunta el rechazo de Israel ante el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Gaza. Así, estos países aseguran que los israelíes son los responsables de obstaculizar los esfuerzos de paz en territorio palestino.

Lo hacen el día en el que Jared Kushner, yerno y asesor del mandatario republicano ha llegado a Egipto en una visita no anunciada. En ella se ha reunido con el presidente de ese país, Abdelfatah al Sisi, en una jornada en la que se intensificaron los contactos con Hamás para la aplicación del plan de 15 puntos de Trump, una hoja de ruta rechazada por los israelíes.

Kushner se ha reunido en la ciudad mediterránea de Al Alamein con Al Sisi en presencia del ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, y del jefe de la Dirección General de Inteligencia, Hasan Rashad, quien horas antes había recibido a una delegación del movimiento palestino Hamás encabezada por su líder, Jalil al Haya, informa el portavoz de la Presidencia egipcia, Mohamed al Shenawy, en un comunicado.

La reunión se ha centrado en la situación en Gaza y en los esfuerzos para avanzar en la aplicación del acuerdo de alto el fuego alcanzado durante la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij, celebrada en octubre de 2025. Durante el encuentro, Al Sisi ha subrayado la necesidad de que todas las partes cumplan sus obligaciones en virtud de la tregua, de acuerdo con la nota, en la que no se hizo referencia a la negativa de Israel al plan de Trump.

Esta reunión se ha producido después de que Al Haya se reuniera con Rashad para abordar "las formas de completar la implementación de las resoluciones" de la cumbre de Sharm el Sheij, así como el plan de 15 puntos presentado por Trump para poner fin a la guerra en Gaza e iniciar la reconstrucción del enclave palestino.

Kushner se reunirá también con Al Haya, el líder de Hamás

De acuerdo con fuentes no identificadas citadas por la cadena saudí Al Arabiya, Kushner se reunirá también con Al Haya, así como con el representante de la Junta de Paz que supervisa el alto el fuego, Nickolay Mladenov, y representantes de los países mediadores, en un encuentro centrado en "avanzar en la implementación del plan de Trump más que renegociar sus términos".

Por su parte, la delegación de Hamás reafirmó durante su reunión con Rashad su compromiso con el plan estadounidense, que contempla entre sus principales puntos la retirada israelí de la Franja de Gaza, el desarme del movimiento islamista y de otros grupos armados y la transferencia del control civil del enclave a un comité de gobernanza nacional.

La posición de Hamás mantiene como una de sus principales exigencias la retirada de las tropas israelíes de Gaza antes de proceder al desarme y reclama el fin de los ataques israelíes, después de que, según su líder, más de 1.200 personas hayan muerto en el enclave desde el alto el fuego de octubre de 2025.

Israel, por su parte, insiste en mantener a su Ejército en Gaza hasta conseguir el desarme total de Hamás, una de las principales diferencias que dificultan la aplicación de la hoja de ruta estadounidense y la consolidación del alto el fuego. Los contactos de este domingo se producen después de que Qatar, uno de los principales mediadores, lamentara la semana pasada que Israel siga "dilatando" la aplicación de la tregua y reclamara a la comunidad internacional que ejerza presión para que se cumpla el acuerdo.

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