90 años sin Lorca, el brillante escritor que se convirtió en símbolo de la represión tras su asesinato al comienzo de la Guerra Civil

¿Por qué es importante? Pese a que se desconocen las circunstancias exactas de su muerte, su condición de intelectual, su proximidad a sectores republicanos y su homosexualidad formaron parte del contexto de persecución que sufrió.

Se conmemoran 90 años del asesinato de Federico García Lorca, símbolo de la represión tras ser fusilado el 18 de agosto de 1936. Aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo un misterio, su proximidad a sectores republicanos, su condición de intelectual y su homosexualidad fueron factores que contribuyeron a su persecución. Lorca, destacado miembro de la Generación del 27, dejó un legado literario inmortal con obras como 'Romancero gitano' y 'La casa de Bernarda Alba'. Granada honra su memoria con 'Réquiem por Lorca', un homenaje de cuatro días que reúne a artistas y agrupaciones. Este evento, que incluye el caligrama 'Rosa de la muerte', cuenta con el apoyo de instituciones como la Fundación Federico García Lorca y el Ayuntamiento de Granada. A pesar de que sus restos nunca fueron hallados, el legado de Lorca sigue vivo en todo el mundo.

Se cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca, quien se convirtió en símbolo de la represión tras morir fusilado en la madrugada del 18 de agosto de 1936. A pesar de que las circunstancias exactas del asesinato de uno de los mejores escritores del siglo XX se desconocen y siguen siendo objeto de investigación, su proximidad a sectores republicanos, su condición de intelectual y su homosexualidad fueron parte del contexto de persecución que sufrió.

Y es que pese a que no pertenecía formalmente a ningún partido político, García Lorca era cercano a personas vinculadas a la izquierda. Además, algunos sectores conservadores lo consideraban un enemigo, al ser una figura cultural muy conocida por su simbolismo y vanguardia. Otro de los factores que pudieron convertirlo en objetivo era su homosexualidad, ya que en la sociedad de la época esto era motivo de fuerte rechazo.

Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 y fue una de las principales figuras de la Generación del 27. Ya desde muy joven, mostró interés por la literatura y el arte y, tras estudiar en Granada, se desplazó a Madrid, donde entró en contacto con artistas de su época, como Dalí.

Entre sus obras más conocidas se encuentran los poemarios 'Romancero gitano' y 'Poeta en Nueva York', así como las obras de teatro 'Bodas de sangre', 'Yerma' y 'La casa de Bernarda Alba', que consagraron al granadino como uno de los autores más importantes del siglo XX.

Sin embargo, con el comienzo de la Guerra Civil española, Federico García Lorca fue detenido y fusilado, lo que no impidió que se convirtiese en un símbolo de la represión y la cultura española. En la actualidad, la obra del escritor, cuyos restos nunca han sido localizados, sigue siendo estudiada en aulas y representada en escenarios de todo el mundo.

Granada recuerda al autor con un réquiem a gran escala

Ahora, 90 años después de su asesinato, Granada recuerda al autor con un réquiem contemporáneo a gran escala, una obra en cuatro días en la que participarán medio centenar de artistas y agrupaciones para dar vida a un acto colectivo de duelo, memoria y esperanza.

El caligrama 'Rosa de la muerte', creado por Federico García Lorca en 1934, actuará como hilo simbólico de este proyecto que articula y da nombre a los cuatro actos de 'Réquiem por Lorca'. El proyecto se divide en cuatro días, con un acto por cada jornada desde el 15 de agosto, para presentar un réquiem contemporáneo que comenzará y finalizará con el tañido de la afamada campana de la Torre de la Vela.

Esta programación se distribuirá en espacios emblemáticos de Granada que se convertirán en escenario para piezas creadas para la ocasión que se encadenan en la continuidad narrativa del caligrama para recordar los 90 años del asesinato del autor de 'Yerma'.

'Réquiem por Lorca' es una pieza cívica de gran escala dirigida por Maral Kekejian y Pep Olona y desarrollada junto a la Fundación Federico García Lorca, con el respaldo del Gobierno central, el Ayuntamiento de Granada, la Alhambra, la Universidad de Granada y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, entre otros.

Entre el medio centenar de artistas que harán posible este homenaje están Ángeles Mora y Ángeles Toledano, Campaneros de Granada, Coro Nubah, Eric Jiménez, la Orquesta Ciudad de Granada, la pirotecnia Vulcano, Sara Torres o Teresa Garzón.

De esta forma, la ciudad que vio nacer al poeta vuelve la mirada hacia uno de los episodios más tristes de su historia: el asesinato de uno de los autores más destacados de la Generación del 27, cuya muerte se produjo en un clima de violencia y represión tras la sublevación militar.

Además, Granada también ha dedicado este 2026 distintas iniciativas a recordar la figura del autor español, entre las que se encuentra la exposición bibliográfica y documental 'Federico García Lorca: 1898-1936. Así que pasen 90 años', instalada en una biblioteca municipal de la ciudad entre junio y septiembre de 2026.

Tras nueve décadas sin Lorca, el escritor sigue siendo uno de los autores más presentes en Granada, y también en el resto de España. Pese a que sus restos nunca han aparecido sus palabras permanecen, sus versos, aquellos que escribió antes de que su voz fuera silenciada, siguen siendo leídos en todo el mundo.

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