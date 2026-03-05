Ahora

"Stroll, Alonso y Russell..."

El peculiar 'vacile' de Bottas a Alonso y Aston Martin que hace reír a toda la sala de prensa

El finlandés regresa a la Fórmula 1 un año después para iniciar una nueva etapa en Cadillac. En los días previos al arranque de la competición, ha dejado en rueda de prensa un curioso momento gracias a una 'mofa' hacia el asturiano y el equipo de Silverstone.

Bottas y Alonso 2023Bottas y Alonso 2023Getty Images

Valtteri Bottas está de vuelta en la Fórmula 1. Este fin de semana, junto a Sergio Pérez, completará el primer Gran Premio de Cadillac en la historia de la competición, tras su entrada como undécimo equipo. En los días previos a Melbourne, el finlandés ha comparecido ante los medios, donde ha dejado unas curiosas declaraciones que hicieron reír a toda la sala de prensa.

El finlandés fue preguntado por su 'top' 3 para la temporada 2026, a lo que respondió con un peculiar 'vacile' hacia Fernando Alonso y Aston Martin. El expiloto de Sauber y Red Bull entre otros equipos, colocó a Lance Stroll, compañero del asturiano, en tercer lugar, a Fernando segundo y a un George Russell que se sentaba a su lado durante la entrevista como campeón mundial: "Creo que se estaban escondiendo (Mercedes), van a vencer a Aston Martin al final en Abu Dabi".

La atípica predicción desató la risa de toda la sala. Los problemas que ha mostrado Silverstone en los últimos días no animan a pensar en resultados tan positivos. Además, parece claro que existen otros pilotos de la parrilla mucho mejor preparados para superar a ambos pilotos de la escudería británica, especialmente a un Stroll que acabó entre los últimos cinco el año pasado.

Sin embargo, la temporada aún está por comenzar y quién sabe qué puede pasar con el Aston Martin de Alonso, que se encuentra en manos de Adrian Newey. Por su parte, Mercedes sí que apunta a estar en lo más alto este 2026.

Lo que está claro es que la nueva normativa trae más incógnitas que nunca a la Fórmula 1 y está por ver cómo se desarrolla una temporada que seguro, estará cargada de emoción y quién sabe si Fernando puede ser uno de los pilotos del 'paddock' que dé la sorpresa este año.

