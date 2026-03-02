Un histórico dirigente de la F1 siente "pena" por Stroll: "No se puede comprar un título..."

Bernie Ecclestone, quien fuera jefe de la Fórmula 1 durante muchos años, cree que el título para Aston Martin no llegará pronto a pesar de las inversiones millonarias de su dueño.

Aston Martin ha empezado con el pie izquierdo la nueva reglamentación de la Fórmula 1. Apenas pudieron rodar en los test de Barcelona y en los de Bahréin, una semana después, se vieron todos sus problemas. Y han sido muchos. Sobre todo relacionados con la unidad de potencia de Honda.

El multimillonario Lawrence Stroll ha puesto toda la carne en el asador para que Aston Martin pueda proclamarse campeón. Pero de momento no lo va a conseguir. Y hay quien siente pena por él. Es el legendario dirigente de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, que ha querido dejar claro que no se pueden comprar títulos.

En una entrevista a 'Blick', Ecclestone recuerda el caso de Ferrari: "El hecho de que siempre falte una pieza en el rompecabezas del título queda perfectamente ilustrado con el caso de Ferrari. Llevan casi 20 años buscando las piezas que les faltan, a pesar de contar con los mejores requisitos previos, los mejores pilotos y el dinero necesario".

Porque en la F1, dice, el dinero no lo es todo: "No puedes comprar un título de Fórmula 1. Si no se dan todas las circunstancias, te pasarás toda la vida persiguiendo ese gran éxito. Por eso me da pena Lawrence Stroll".

El empresario canadiense ha puesto mucho dinero para que Aston Martin progrese y pueda aspirar a todo, pero sus suelos siguen sin cumplirse. Y todo apunta a que en 2026 la historia será la misma de siempre.

La situación de Audi

Cree que hay un equipo debutante que puede dar mucha guerra desde el principio: Audi, antes Sauber. "Creo que Audi tiene los ingredientes para un primer año exitoso en la Fórmula 1. Los equipos de la zona media están muy parejos en términos de velocidad y Audi tiene una oportunidad en esta batalla", apunta.

"Confío en que Gabriel Bortoleto vaya a ser una seria amenaza para Nico Hülkenberg. Este joven brasileño es muy rápido y es capaz de ser campeón del mundo en el futuro", sentencia Ecclestone.