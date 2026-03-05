Se registran más de 100 movimientos sísmicos de pequeña intensidad bajo Las Cañadas del Teide en las últimas horas

Los detalles El Instituto Geográfico Nacional ha afirmado que estos fenómenos no son iguales a los de febrero y que no indican un aumento del peligro de erupción ni a corto ni a medio plazo en la isla.

Desde la pasada medianoche, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado 114 movimientos sísmicos bajo Las Cañadas del Teide, en Tenerife. Estos eventos, situados entre siete y 15 kilómetros de profundidad, no pertenecen a la misma familia que los enjambres sísmicos de febrero y han sido imperceptibles para la población. Los sismos no aumentan el riesgo de erupción a corto o medio plazo. La actividad sísmica ha regresado tras una semana de pausa, y el IGN mantiene un monitoreo exhaustivo con más de 100 estaciones en la isla para evaluar cualquier cambio en tiempo real.

El Instituto Geográfico Nacional, el IGN, ha registrado un total de 114 movimientos sísmicos bajo Las Cañadas del Teide, en Tenerife, desde la pasada medianoche. El primero ha tenido lugar a las 23:20 de la noche del miércoles y la actividad sigue durante la mañana del jueves.

Los eventos están localizados en la zona oeste de Las Cañadas y están entre siete y 15 kilómetros por debajo del nivel del mar. El IGN, en ese sentido, ha incidido en que no son de la misma familia que los siete enjambres sísmicos de febrero.

En cuanto al nivel de actividad sísmica, los datos del IGN, de libre acceso, constatan que los de mayor magnitud son dos de 1,6. De momento, todos han sido imperceptibles para la población.

Además, han insistido que este tipo de actividad que consiste en la aparición de eventos sísmicos de largo periodo e híbridos no aumentan el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife.

La actividad sísmica en las cercanías del Teide ha regresado tras casi una semana de parón, desde que finalizase el séptimo de los enjambres de cientos de pequeños terremotos registrados en la misma zona en febrero. Salvo para los instrumentos, todos fueron imperceptibles.

Itahiza Domínguez, director del IGN en las Islas Canarias, ha explicado a EFE que los eventos no son enjambres sino terremotos, similares a los que de vez en cuando se registran en la zona desde hace años.

Además, ha añadido que los eventos de baja frecuencia del 7 al 10 del febrero pasado podían deberse a una acumulación de fluidos y a una sobrepresión que desencadenó los enjambres posteriores. "No lo hemos vuelto a ver, pero no quita para que no se vuelva a repetir", ha expuesto.

Ha hecho especial énfasis en que ni los enjambres ni los terremotos de las últimas horas son precursores de una erupción ni a corto ni a medio plazo.

El IGN recuerda que tiene desplegada una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar y evaluar con la tecnología actual todos los parámetros posibles y de esta forma, realizar un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio, alteración o anomalía en sismicidad, deformaciones y geoquímica que pudiera indicar una evolución en el peligro a corto, medio y largo plazo de una erupción volcánica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.