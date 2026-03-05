Retoman la búsqueda de la joven desaparecida en Santander tras romperse una pasarela

El contexto La joven cayó al mar con seis de sus compañeros del instituto La Granja de Heras. Cinco de ellos fueron localizados fallecidos el mismo día del suceso y otra joven está ingresada en la UCI.

Las labores de búsqueda de la joven de 20 años desaparecida en El Bocal, Santander, se reanudaron este jueves tras el colapso de una pasarela. En el operativo participan efectivos de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía Nacional y otros servicios, utilizando incluso un dron subacuático. La joven cayó al mar con seis compañeros, de los cuales cinco fueron hallados fallecidos y una está en la UCI. Vecinos habían advertido sobre el mal estado de la pasarela. Las autoridades, que han decretado el secreto de sumario, evitan señalar responsables mientras se centran en el rescate. Ayuntamiento y Ministerio colaboran con la justicia.

Las labores de búsqueda de la joven de 20 años, de Guadalajara, desaparecida tras romperse una pasarela en la zona costera de El Bocal, de Santander, se han reanudado sobre las 08:00 horas de este jueves.

Ayer, en el segundo día de búsqueda de la joven desde que se produjo el siniestro, participaron más de una centena de efectivos de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía Nacional, Policía Local, 112 Cantabria y Protección Civil, así como servicios de asistencia sanitaria.

En este tercer día de búsqueda se prevé un operativo similar por tierra, mar y aire, en el que también se ha contado con un dron subacuático para ayudar en la búsqueda en esta zona de acantilado de la costa santanderina.

La joven guadalajareña cayó al mar la tarde del martes con seis de sus compañeros del instituto La Granja de Heras, donde estudiaban los siete. Cinco de ellos fueron localizados fallecidos el mismo día del suceso y otra joven está ingresada en la UCI del hospital de Valdecilla, de Santander.

Los fallecidos son dos chicas de 19 años vecinas de Barakaldo (Bizkaia), un chico de 21 años de Balmaseda (Bizkaia), otra joven de 22 años de la localidad cántabra de Igollo de Camargo, y la quinta, de Almería, de 20 años. La juez que se ocupa de esta causa decretó la entrega ayer de los cuerpos de los fallecidos a sus familias. Esta tarde se celebrará el funeral, en su localidad natal, de la joven cántabra.

Los vecinos aseguran que a habían avisado de las malas condiciones de la pasarela de madera de la playa de El Bocal. "Al final tiene que pasar una desgracia para que vallen los puentes, porque han vallado los de ahí delante ahora", señala una vecina.

La Policía ya toma muestras, mientras oficialmente remiten al secreto de sumario. Según el secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, "intentar encontrar responsables si no sabes la causa es bastante complicado".

Tanto Ayuntamiento como Ministerio aseguran que no es el momento de hablar de responsables. Es más, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha sido completamente clara al decir: "Lo que se ha acordado es que no nos vamos a pegar políticamente mientras estemos en esta primera fase de rescate". Además, Ayuntamiento y Ministerio se han comprometido a entregar toda su documentación al juez.

