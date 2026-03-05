¿Qué esconde Newey? El jefe de Fernando Alonso afirma que Aston Martin estará "en cabeza" en 2026

El team principal de la escudería de Silverstone, consciente de que el GP de Australia será una prolongación de los test para el equipo, ha dejado unas llamativas declaraciones sobre el potencial del AMR26.

Adrian Newey ha comparecido esta madrugada en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia junto a Koji Watanabe, presidente de HRC.

En Aston Martin no esconden que acabar la carrera en Melbourne es algo cuando menos utópico, pero las palabras del ingeniero más laureado de la historia de la Fórmula 1 parece que sí esconden algo más.

Y es que las declaraciones de Newey, al igual que las de Alonso, no destilan una excesiva preocupación en torno al AMR26. Ambos reconocen que tendrán éxito, pero la duda es cuándo.

Según el ex de Red Bull, el "plan de desarrollo agresivo" dará sus frutos: "Creo que el coche tiene un enorme potencial de desarrollo, aunque necesitaremos varias carreras para darnos cuenta realmente de ese potencial".

De hecho, si tuvieran más fiabilidad, estarían en condiciones de liderar la zona media desde la primera carrera: "Es justo decir que aquí en Melbourne estaremos algo por detrás de los líderes. Diría que somos el quinto coche, con potencial de Q3 en cuanto al chasis".

"¿A qué distancia de los grandes, en cuanto a chasis? No lo sé, siete décimas o un segundo", ha añadido en unas esperanzadoras declaraciones.

Sin embargo, lo más llamativo de la comparecencia de Newey ha sido su apuesta para 2026: en algún momento de la temporada liderarán la Fórmula 1.

"No es lo que queríamos, pero tenemos el potencial de estar en cabeza en algún momento de la temporada", explicó. Ojo con esto último.