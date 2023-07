El precoz despido de Nyck de Vries ha generado bastante revuelo en el mundo de Fórmula 1. Con solo la mitad de los grandes premios disputados, Red Bull decidió hace escasos días que el piloto de AlphaTauri no estaba dando la talla.

La decisión de Helmut Marko fue despedir a De Vries y en su sustitución entró Daniel Ricciardo. Lewis Hamilton ha opinado sobre la decisión de Red Bull aportando algún que otro 'palo' dirigido a la escudería de Christian Horner.

"Definitivamente me sorprendió ver la decisión sobre el pobre Nyck... pero así es como lo hace Red Bull. Es un joven con mucho talento y un buen tipo. Creo que el futuro sigue siendo brillante para él y que tendrá muchas grandes opciones para el futuro", afirmó el británico.

Hay que recordar que Hamilton y De Vries coincidieron en Mercedes en 2021 y 2022 cuando el neerlandés era piloto reserva de la escudería germana. El heptacampeón del mundo también ha hablado sobre el regreso de Daniel Ricciardo, solo seis meses después de su despedida de la Fórmula 1.

"Ha estado aquí todo el año... Así que ha estado en las sesiones informativas de los pilotos, pero no ha competido realmente, lo cual es raro. Normalmente no ves a un piloto reserva en el briefing de pilotos, pero creo que no me sorprende verle de vuelta", ha explicado el inglés.