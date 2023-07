No sólo los aficionados piensan que Hungría es un lugar muy bueno para Fernando Alonso, sino que el propio piloto asturiano defiende esta teoría y así lo ha hecho saber en la rueda de prensa previa de la Fórmula 1.

En Hungaroring se juntan muchos factores positivos para el '14'. No sólo es un circuito que favorece a Aston Martin, sino también es el lugar donde consiguió su primera victoria: "Recuerdo muy bien mi primera victoria hace 20 años en Hungría, es lo que le cambia la vida a un piloto".

"Soy optimista de que volveremos a hacerlo bien aquí. Las curvas rápidas de Silverstone y Red Bull Ring no son fáciles para nuestro coche, pero este circuito es mucho más lento que los otros dos", añadió.

No obstante, ese optimismo no nubla la vista a Alonso del objetivo que sigue teniendo fijado para esta temporada: "Tendremos una dura batalla hasta el final por el segundo puesto en el Campeonato de Constructores. La competencia de Ferrari, Mercedes y ahora también McLaren es feroz. Esperemos rendir más y mejor, aunque nuestro rivales van a traer paquetes importantes".

Pese a esos paquetes importantes, el asturiano no oculta que Hungría es favorable a Aston Martin: "Las características del circuito se adaptan mejor al coche. Las curvas rápidas y las rectas no son lo mejor para nuestro paquete y espero que podamos volver a ser fuertes aquí. Tenemos confianza para no sufrir como en Austria o Silverstone. Tendremos que usar la misma goma en clasificación, será lo mismo para todos".