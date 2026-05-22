Juan Carlos Ferrero vuelve a hablar de Carlos Alcaraz... y sorprende

El exentrenador del murciano ha explicado que es una "mezcla" entre Rafa Nadal y Roger Federer.

Juan Carlos Ferrero estuvo este jueves en la conferencia de clausura de Opendir Foro Abierto para Directivos que se celebró en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) con el título 'El Nuevo ADN del Directivo: Propósito, Acción e Impacto'.

Durante su intervención, el valenciano habló sobre Carlos Alcaraz, con el que rompió el pasado mes de diciembre, pero no sobre su lesión, sino sobre su estilo.

El exentrenador del número 2 del mundo explicó que el murciano es una "mezcla" entre Rafa Nadal y Roger Federer.

Ferrero estuvo con Carlitos desde que este tenía 12 años y desde el primer momento percibió la "habilidad de jugar a cualquier cosa que le pidieran".

Ferrero destaca su "desparpajo y dinamismo" desde muy temprana edad, incidiendo en que "lo más difícil" de entrenarle era elegir qué tipo de juego desplegar.

"Con alguien que tiene diez tipos de armas, nunca sabes cuál elegir. Es capaz de hacer tantas cosas con cada golpe que ordenar eso era difícil", explicó.