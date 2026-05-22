Azpilicueta anuncia su retirada a los 36 años "agradecido" al fútbol

El defensor navarro colgará las botas este sábado en Vigo poniendo el broche a una sobresaliente carrera.

En la mañana de este viernes, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, César Azpilicueta ha informado que se retirará una vez finalice la temporada.

Este sábado, en el Celta - Sevilla, el defensor colgará las botas a los 36 años para "iniciar una nueva etapa".

Lejos queda aquel febrero de 2007 cuando debutó con Osasuna ante el Getafe en la Copa del Rey. El navarro fichó por el Olympique de Marsella antes de dar el salto al Chelsea, donde se convirtió en leyenda.

Azpilicueta tocó el cielo futbolístico levantando la Champions League de 2021 como capitán del conjunto londinense.

Dos años después, en 2023, César se despidió de Stamford Bridge como el sexto jugador con más partidos en la historia del club para fichar por el Atlético de Madrid.

Las lesiones le impidieron tener continuidad en el conjunto rojiblanco y en 2025 hizo las maletas rumbo a Sevilla, donde con su experiencia ha ayudado al equipo a completar el objetivo de la permanencia.

Tras veinte temporadas en la élite, más de 800 partidos y 12 títulos, Azpilicueta se despide del deporte rey "tras tantos años cumpliendo" su sueño y sintiendo que "ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa", aunque le "ha costado" tomar esta decisión.