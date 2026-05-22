Muere a los 41 años Kyle Busch, piloto e icono del NASCAR, de forma inesperada

Busch, campeón de la NASCAR Cup Series 2015 y 2019, sufrió una pérdida de conocimiento mientras estaba realizando pruebas en el simulador de carreras de Chevrolet el día previo a su muerte.

El mundo del automovilismo y el NASCAR está de luto. Tal y como ha informado la competición, Kyle Busch, piloto estadounidense y mito de las carreras, ha fallecido este jueves de forma repentina a los 41 años.

"Toda nuestra familia de la NASCAR está desconsolada por la pérdida de Kyle Busch. Futuro miembro del Salón de la Fama, Kyle era un talento excepcional, de esos que solo aparecen una vez en una generación. Era feroz, apasionado, inmensamente habilidoso y se preocupaba profundamente por el deporte y los aficionados", ha escrito la NASCAR en un comunicado, lamentando la muerte de Kyle.

A pesar de desconocerse la causa de su muerte, el miércoles Busch sufrió una pérdida de conocimiento mientras estaba realizando pruebas en el simulador de carreras de Chevrolet en Concord (Carolina del Norte) y fue trasladado a un centro hospitalario de Charlotte donde ha muerto.

A sus 41 años de edad, Kyle llevaba 25 años pilotando de forma profesional, llegando a proclamarse campeón de la NASCAR Cup Series en dos ocasiones (2015 y 2019).

"A lo largo de una carrera que abarcó más de dos décadas, Kyle estableció récords de victorias en categorías nacionales, ganó campeonatos en el nivel más alto de la NASCAR y fomentó la próxima generación de pilotos como propietario en la Truck Series", añade el comunicado.

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