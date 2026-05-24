Leclerc teme a la lluvia en Canadá: "Solo empeoraría las cosas..."

El piloto monegasco de Ferrari no acaba de encontrar las buenas sensaciones a bordo de su coche rojo, algo que le lluvia puede estar bastante lejos de arreglar.

Ferrari no está atravesando su mejor momento de la temporada. Tras un inicio de año prometedor en el que parecía que podían aprovechar su motor frente a sus competidores, lo cierto es que las evoluciones están tardando en llegar, y eso está dejando en evidencia a los de Maranello.

Mercedes y McLaren se han destacado en lo alto. Por ahora, solo pueden competir con alguno de los papaya, como vimos en la sprint de Canadá. Sin embargo, parece que a uno de sus pilotos le está costando algo más de lo habitual. Y no, por primera vez, ese piloto no es Hamilton.

Charles Leclerc clasificó 8º en Canadá. Muy lejos de los mejores tiempos y sin opciones de entrar en el Top 5. Los dos Red Bulls se le colaron al monegasco mientras que su compañero de equipo lograba el 5º tiempo más rápido.

Lo cierto es que Leclerc no ha sacado nada positivo de las diferentes sesiones en Montreal, incluso parece que una hipotética lluvia asusta más que motivar al de Ferrari: "Fin de semana horrible, cero sensaciones con el coche. ¿Podría la lluvia ser una oportunidad para darle la vuelta a la situación? Dada mi situación actual, me temo que solo empeoraría las cosas"

"Si llueve, espero poder aprovechar la situación, pero creo que podría complicarse aún más para mí", añadió. Lo cierto es que uno de los grandes problemas de Leclerc este fin de semana ha sido las temperaturas. Con unas gomas de lluvia que no entran en temperatura, esto puede ser terrorífico para Charles.