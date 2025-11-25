El padre de Max Verstappen señala el principal problema de Lando Norris: "Solo se centra en..."

Jos Verstappen asegura que la fijación de Norris con su hijo durante el GP de Las Vegas le ha pasado factura.

Qatar y Abu Dhabi decidirán el campeonato de Fórmula 1. Los dos últimos GP del año presenciarán el quinto campeonato consecutivo de Max Verstappen o el primer título de Lando Norris u Oscar Piastri.

La recta final de la competición se encuentra en su punto más frenético con el británico en primer lugar con 390 puntos, 24 puntos de ventaja sobre su compañero de escudería y el piloto neerlandés.

Esta corta diferencia entre los tres pilotos se debe en gran medida a la doble descalificación de los monoplazas de McLaren en el GP de Las Vegas. Una carrera en la que Norris perdió parte de su ventaja en la primera curva, por estar pendiente del piloto de Red Bull.

En relación con esa fijación del británico con el neerlandés, Jos Verstappen, padre de Max, ha asegurado que "el problema de Norris es que solo se centra en Max, Max y Max".

"Max frenó varios metros antes, y ahí falló Norris", añadió el expiloto sobre el error del piloto de McLaren que benefició a su hijo.

Por último, Jos ha querido dejar un recado a Zak Brown, jefe de McLaren, por sus declaraciones previas al último GP en el que tildó de "matón" a Max por su estilo agresivo a la hora de correr.

"Habla mucho del estilo de Max, dice que le encuentra agresivo. Ahora tendrá que hablar con su propio piloto", concluyó el padre de Verstappen en declaraciones que recoge 'Formule1.nl'.

58 puntos en juego

Norris, Piastri y Verstappen se lo juegan todo en Qatar y Abu Dhabi. Los tres pilotos se disputarán un máximo de 58 puntos para coronarse como el próximo campeón de la Fórmula 1.

Actualmente, el británico parte con ventaja, pero esta puede verse perjudicada si su compañero de escudería o el piloto de Red Bull consiguen quedar en mejor posición en ambos circuitos.

En Qatar pelearán por el grueso de los puntos: 25 para el campeón de la carrera y 8 adicionales para el ganador de la sprint. Un fin de semana clave, en el que, si Norris lo culmina de la mejor manera, será campeón matemáticamente.