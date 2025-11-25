Jorge Martín, a corazón abierto: su dura reflexión sobre el "difícil" 2025 que ha tenido

El piloto madrileño no ha podido disputar el grueso de la competición debido a las lesiones, aunque sostiene que quiere "luchar por ganar campeonatos".

La temporada de MotoGP 2025 no ha sido la mejor para Jorge Martín. El piloto español comenzaba el año con ilusión tras coronarse como campeón de la edición pasada.

Sin embargo, las lesiones han lastrado su rendimiento y el piloto de Aprilia ha terminado la temporada en blanco, pero con mucho aprendizaje personal. En declaraciones para 'Motogp.com', el madrileño ha hecho balance de un "año realmente difícil", donde se ha fracturado once costillas y se ha perdido catorce carreras.

"Lo importante es siempre volver a levantarse, aprender algo de los peores momentos, porque al menos si tienes estas malas situaciones, aprender algo, eso es lo principal", reflexiona Martín sobre lo vivido este año.

Durante el tiempo que ha estado sin correr, 'Martinator' ha aprovechado para pensar sobre el deporte, su cuerpo y si volvería a coger la moto. "Creo que aprendí que tengo mucho más amor por este deporte de lo que esperaba", añade el piloto español.

"Realmente quiero luchar por ganar campeonatos, y estaré aquí mientras mi cuerpo y mi cabeza me lo permitan. Siento que realmente quiero dar mi 100%, ser un mejor piloto en términos de entrenamiento, competición", señala Jorge acerca de su objetivo actual.

"Siempre tuve la motivación para correr"

Pese a que el piloto de Aprilia estuvo mucho tiempo sin coger una moto, Martín destaca que siempre tuvo "la motivación para correr". "Sería mucho peor si cuando tengo una lesión, entonces no quiero volver a la moto", recalcaba.

Sobre su accidente en Qatar, el madrileño ha confesado que fue el siniestro "más duro, porque fue el de mayor riesgo". Aún así, el piloto no ha tirado la toalla y ahora se siente más fuerte que nunca.

Adaptación a Aprilia

Tras ganar su primer y único campeonato de MotoGP, Jorge Martín cambió de equipo, dejando Prima Pramac Racing por Aprilia Racing. Sin embargo, aún no ha podido demostrar su potencial con la moto en siete carreras.

En cambio, su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, ha tenido un año sensacional, acabando tercero en su primer año con la Aprilia con múltiples podios y victorias como las dos últimas en los GP de Portugal y Valencia.

"No significa que si funciona para Marco, funcionará para mí. Soy un piloto completamente diferente, y necesito tiempo para acostumbrarme a la moto", concluía Martín sobre su adaptación a la Aprilia.