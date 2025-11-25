Ahora

"Tiene la capacidad de defender como Novak"

Carlos Alcaraz 'copia' el golpe maestro de Federer: "Tenía un don para hacer esas cosas"

El extenista Christian Eubanks ha destacado que "Carlos es tan técnico con la volea, que me recuerda a Federer".

Roger Federer, Juan Carlos Ferrero y Carlos AlcarazRoger Federer, Juan Carlos Ferrero y Carlos AlcarazRedes

A pesar de ya haber sumado hasta seis Grand Slams, Carlos Alcaraz, con solo 22 años, no deja de añadir nuevos registros a su tenis y continúa potenciando sus puntos fuertes.

Este 2025 se ha visto una mejora clara en su servicio, pero también ha alcanzado un nuevo nivel en términos de revés y volea.

Sobre este segundo aspecto ha hablado Christian Eubanks, extenista americano, en el podcast de Andy Roddick, asegurando que su técnica le recuerda a la de Roger Federer.

"Me acuerdo de pequeño ver volear a Federer, y los profesores me decían que no lo hiciera como él. Que tenía un don para hacer esas cosas y podía tomar más riesgos que el resto", ha explicado.

"Pero Carlos es tan técnico con la volea, que me recuerda a él (Federer)", ha añadido el que fuera número 23 del mundo.

En otras facetas del juego también le ve similitudes con Djokovic, Nadal y Murray: "También tiene la capacidad de defender como Novak, llegando a todas las esquinas e imprimiendo fuerza en su revés. Tiene muchas similitudes con el Big-Four".

