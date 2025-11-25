Gasly se une a Fernando Alonso en las críticas al GP de Las Vegas

El piloto francés ha criticado la posición de la carrera en el calendario debido a las largas horas de vuelo en un tramo complicado de la temporada.

El GP de Las Vegas encadena su tercera edición después de que el circuito Las Vegas Strip fuera incluido en el calendario de la Fórmula 1.

Este es el sexto circuito urbano que hay en la competición, y pese a la gran cantidad de ingresos y expectación que genera, muchos pilotos de la parrilla han encadenado varias quejas.

El principal motivo de las críticas sobre el GP recae en el calendario, debido a que se encuentra en un momento del campeonato donde apenas hay descanso.

Fernando Alonso señaló el asfalto del circuito y la fecha en la que se disputa la carrera como un tema a tratar con la FIA de cara a los próximos años.

"La posición en el calendario, si soy sincero, es difícil para nosotros. Es difícil venir con la diferencia horaria y lo lejos que está de Europa, hicimos Brasil hace dos semanas y ahora vamos directos a Qatar con 17 horas de avión y 13 horas de diferencia horaria", afirmó Alonso a los medios.

A su vez, otros pilotos como Franco Colapinto o Pierre Gasly también han presentado sus reclamaciones. "Un vuelo jodidamente largo para acabar haciendo un trompo y tener otra carrera de mala suerte en Las Vegas para mí", comentó el piloto francés de Alpine tras la carrera.

Un GP bajo lupa

Una vez finalice la temporada, los pilotos volverán a presentar sus quejas ante la FIA con el objetivo de cambiar la fecha de la carrera y revisar el asfalto.

Aún así, no es seguro que se realicen dichos cambios. En tal caso, los pilotos tendrán que continuar corriendo en las mismas fechas hasta 2027, año en el que concluye el contrato entre la Fórmula 1 y la ciudad de Las Vegas.

"Tengo entendido que lo hacemos ahora porque es el fin de semana más tranquilo de Las Vegas (el fin de semana previo a Acción de Gracias), pero si nos guiamos por eso, deberíamos hacer Mónaco en febrero porque está todo más tranquilo. Hay cosas que debemos pensar", resaltó el asturiano.