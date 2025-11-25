Ahora

"Igual antes me subo a..."

Marc Márquez actualiza el estado de su lesión

El vigente campeón del mundo de MotoGP tiene entre ceja y ceja "llegar lo mejor posible a los test de febrero en Malasia".

Marc Márquez Marc Márquez Redes

Tras ser embestido por Marco Bezzecchi en la salida del Gran Premio de Indonesia, Marc Márquez sufrió una fractura en el hombro derecho y una lesión de ligamentos.

Esto le obligó a parar, a pasar por quirófano y a perderse las últimas cuatro citas del campeonato, pero con el título en el bolsillo desde Japón poco le importó al de Cervera adelantar sus vacaciones.

Tras pasar un mes de reposo absoluto y después de reaparecer en Cheste para el Gran Premio final en Valencia, el piloto de Ducati fue protagonista en la entrega de premios de 'Marca'.

En el acto le preguntaron por su lesión, y Marc quiso ser cauto: "Estoy bien del hombro, progresando porque se trata de una recuperación lenta".

"He pasado cinco semanas con el cabestrillo y ahora empezando a ganar movilidad, algo de músculo, para llegar lo mejor posible a los test de febrero en Malasia", explicó el eneacampeón del mundo.

"Igual antes me subo a alguna moto, pero el primer contacto con la oficial será allí", zanjó Marc Márquez.

Del 3 al 5 de febrero, Sepang acogerá los primeros test de pretemporada en 2026 (ya hubo unos en Valencia la semana pasada), y el '93' confía estar para entonces al 100% en Malasia.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado
  2. Casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas en todo el mundo en 2024
  3. El presidente de la Diputación de Almería hablaba de "ir al dentista" con sus colaboradores para referirse a las mordidas
  4. El 'pujolismo' del 3% llega al banquillo por una fortuna en el extranjero que el propio Pujol reconoció, pero que limita a una herencia sin regular
  5. Consumo multa a 32 operadores de juego con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales
  6. La Justicia europea obliga a todos los países de la UE a reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro