En la gala de la FIA, en la que Fernando Alonso se llevó el premio a Mejor Acción de Año, Oscar Piastri fue uno de los grandes protagonistas.

El campeón de Fórmula 2 y Fórmula 3 fue nombrado 'rookie' del año por su espectacular primera temporada en el 'Gran Circo' de la mano de McLaren.

Eso sí, su futuro hace año y medio parecía estar lejos del equipo 'papaya'. Alpine, que dilató la renovación de Fernando Alonso, tenía en mente sustituir al asturiano por el australiano, pero al final se quedó con las manos vacías.

Si algo se lleva Piastri de sus años en Alpine es a Fernando. De hecho, en un vídeo navideño con McLaren, el joven piloto ha tenido mención especial para el asturiano.

"¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han hecho nunca?", le cuestionaron a Oscar, que fue tajante.

"El mejor regalo de Navidad que he recibido ha sido un mono del karting de Fernando Alonso", replicó el 'aussie'.

The best gift @OscarPiastri ever got? 🎁

An @alo_oficial race suit! 😆 pic.twitter.com/5mvMYcE8n0