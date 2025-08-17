Alcaraz ya avisa a Sinner en Cincinnati: "Estoy listo para ver lo que hice mal..."

El murciano venció a Zverev en dos sets y se vuelve a citar con el italiano en la lucha por otro título. Esta vez será Cincinnati quién presencia otra batalla entre los dos mejores del mundo.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner suman otra nueva final en la que pelearán por otro trofeo esta temporada. El Masters 1.000 de Cincinnati ha sido testigo del estreno de ambos en esta gira americana, y vaya estreno. Ni dos finales de Grand Slam consecutivas han hecho que dejen de pisar el acelerador.

Tanto el español como el italiano siguen estando muy por encima del resto de jugadores. Prueba de ello fue el duelo en semifinales entre Alcaraz y Alexander Zverev. El de El Palmar resolvió el encuentro por la vía rápida. 6-4 y 6-3, eso sí, ante un 'Sascha' algo mermado que se encontró mal durante buena parte del partido.

Tras llegar a una nueva final, y con la derrota de Wimbledon aún en la memoria, Carlitos solo puede pensar en volver a enfrentarse a Sinner: "Tengo muchas ganas de volver a jugar contra él. Gracias a él, saco lo mejor de mí en el tenis. Para el público también es genial ver nuestros partidos. Elevamos el nivel al máximo y ofrecemos un tenis realmente bonito en el partido. Estoy listo para afrontar el reto".

"Estoy listo para ver lo que hice mal en el último partido e intentar mejorar el lunes. Mañana es día libre. Intentaré ajustar un poco mejor mi juego para estar listo al 100 %. Mental y tácticamente, para estar listo y ser perfecto. Mañana va a ser un día muy bueno y estoy emocionado por el lunes", ha asegurado el murciano en rueda de prensa.

La final del Masters 1.000 de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner se jugará el próximo lunes, con un horario aún por definir. Ambos lucharán por su primer título de esta gira americana en una final que promete mucho calor y mucho espectáculo.