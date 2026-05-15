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Elecciones en Andalucía

Juanma Moreno reconoce "problemas en sanidad" y marca como objetivo "no gobernar con Vox": "Llegar a 55 impide que nos puedan chantajear"

Los detalles El candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha destacado que una repetición electoral si no alcanza la mayoría absoluta sería la última opción, ya que cree que si se queda a uno o a dos escaños tendría los apoyos para gobernar en solitario.

moreno bonilla
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El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha confesado en una entrevista en Al Rojo Vivo que el objetivo en estas últimas horas de campaña electoral es animar a los indecisos a que acudan a votarle para "llegar a esa cifra mágica de los 55 escaños, que impide que (Vox) nos pueda chantajear".

También ha querido trasladar al análisis nacional una posible derrota severa del PSOE. "Si se produce una derrota severa del PSOE y una victoria amplia del PP, esa situación va a generar un movimiento interno que es lo único que puede derribar a Sánchez", ha asegurado.

Moreno, que ha reconocido "problemas en sanidad" al ser preguntado por el fallo en los cribados del cáncer de mama, ha insistido en que se repitieron las pruebas a las más de 2.000 mujeres afectadas y que se ha "homologado el sistema" para que no vuelva a suceder.

Así, el candidato del PP ha defendido la necesidad de un Gobierno estable que solucione estos problemas y que pueda dar "tranquilidad" con unos presupuestos. "Introducir en un gobierno a Vox va a generar más estrés social", ha reconocido añadiendo que su objetivo es "no gobernar con Vox".

"Si me quedo a dos escaños (de la mayoría absoluta) tendré el respaldo suficiente como para poder gobernar en solitario", ha asegurado Moreno Bonilla.

Preguntado sobre si descarta una repetición electoral, ha defendido que sería "el último recurso" porque "estaríamos más de medio año sin gobierno". Un dato al que también ha sumado su percepción de que "los ciudadanos están cansados de campañas electorales ya" y además "es un gasto caro".

En cuanto a los ataques "personales" emitidos por el líder del Vox, Santiago Abascal, Moreno ha sido contundente. "Denota nerviosismo", ha recriminado después de que Abascal tachara ayer de "vergüenza ajena" la campaña del andaluz con una vaca. "Cada uno es libre, que cada uno se encomiende a quien quiera. Denota nerviosismo. Creo que atacar a nivel personal, como cuando dicen Juanma Moruno, denota nerviosismo", ha sentenciado.

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