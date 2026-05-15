Manifestación histórica de los profesores de Valencia tras una semana de huelga indefinida: "Están asesinando la educación pública"

¿Por qué es importante? Miles de docentes, alumnos y familias colapsan el centro de Valencia en una protesta contra la Conselleria de Educación tras una semana de huelga indefinida. Reclaman más recursos, mejoras salariales y la dimisión de Carmen Ortí.

Valencia se convirtió en escenario de una protesta masiva el viernes, con miles de docentes, alumnos y familias inundando sus calles en una manifestación que los sindicatos calificaron de "histórica". La marcha, convocada por STEPV, CSIF, CCOO y UGT, con apoyo de ANPE, simbolizó un duelo por la educación pública, destacando demandas como mejoras salariales y en infraestructuras. El encuentro entre la Conselleria y los sindicatos terminó sin acuerdo, intensificando la indignación. Sindicalistas como Marc Candela y Xelo Valls criticaron la falta de propuestas concretas, mientras exigían soluciones inmediatas al conflicto laboral. La movilización fue una advertencia política al Gobierno valenciano.

Valencia amaneció este viernes tomada por batas verdes, tambores y ataúdes de cartón. La educación pública salió a la calle convertida en duelo y advertencia. Miles de docentes —pero también alumnos y familias— desbordaron el centro de la ciudad en una manifestación que los sindicatos calificaron de "histórica" para cerrar la primera semana de huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria. Bajo una pancarta fúnebre con el lema 'RIP Educació', la marcha avanzó desde las 12.00 horas entre bandas de música, batucadas y un grito repetido como consigna colectiva: "Hui la classe es fa al carrer" ("Hoy la clase se hace en la calle").

La protesta, convocada por STEPV, CSIF, CCOO y UGT, con el apoyo de ANPE, reunió a docentes llegados de toda la Comunitat Valenciana en un ambiente de indignación sostenida y cansancio acumulado. Entre el ruido de los silbatos y los cánticos contra la Conselleria de Educación, los manifestantes exhibieron carteles con mensajes como "Más recursos, menos discursos"; "No trabajo en Hogwarts, sin recursos no hago magia"; "Estan assassinant l’educació pública" ("Están asesinando la educación pública") o "Cuidem, però qui ens cuida?" ("Cuidamos, pero ¿quién nos cuida?"). También resonaron los gritos de "Consellera dimisión", dirigidos a la titular de Educación, Carmen Ortí, y proclamas en defensa de la enseñanza pública y en valenciano.

La movilización llegó apenas 24 horas después de la reunión entre la Conselleria y los sindicatos educativos que terminó sin acuerdo tras más de cuatro horas y media de negociación. El documento presentado por Educación fue recibido como una provocación por parte de los representantes del profesorado porque dejaba fuera la subida salarial, la principal reivindicación que detonó la huelga indefinida iniciada el pasado lunes. Las partes se emplazaron a volver a sentarse el próximo lunes, aunque el encuentro evidenció que las posiciones siguen todavía muy alejadas.

La marcha fue, sobre todo, una demostración de fuerza antes de esa nueva cita. Los sindicatos quisieron convertir las calles de Valencia en una advertencia política al Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca y en una exhibición de músculo tras cinco días de paro. Entre las reclamaciones figuran mejoras en infraestructuras, más profesorado para cubrir bajas y reducir ratios, además de una mejora salarial para unos docentes que denuncian estar entre los peor pagados del país.

El coordinador de Acció Sindical de STEPV, Marc Candela, interpretó la movilización como "un grito" dirigido a la Conselleria para que atienda unas reivindicaciones que, asegura, el preacuerdo planteado este jueves no contempla "ni al 50%".

"Que tomen nota y el lunes vengan con una propuesta con todo", reclamó Candela, que advirtió de nuevas movilizaciones si no hay avances. "Hasta que lo consigamos, no pararemos", insistió. El dirigente sindical rechazó especialmente la ausencia de una propuesta de subida salarial en el documento planteado por la Administración.

Desde CSIF, José Seco, presidente del sector de Educación en la Comunitat Valenciana, definió la jornada como "histórica", aunque también "triste", después de cinco días de huelga indefinida y dos paros anteriores sin acuerdo. "Las condiciones laborales de los docentes y la calidad educativa tienen que verse reflejadas en un acuerdo real", defendió.

La secretaria general de Educación de CCOO PV, Xelo Valls, se mostró "emocionada" por una marcha "emblemática" y acusó a la Conselleria de ignorar el malestar del profesorado. "Este clamor, hoy acompañado de música, reclama dignidad", sostuvo. Valls criticó además que la cuestión salarial desapareciera del borrador negociado: "En cualquier trabajo, el sueldo marca la dignidad de la profesión".

En la misma línea se expresó Maite Tarazona, de UGT, quien aseguró que la protesta es el resultado de "cinco días de huelga de todo el profesorado" y de un conflicto que, a su juicio, "ha llegado a un punto sin retorno"."No podemos continuar en estas condiciones tan deplorables", reprochó, antes de exigir a la consellera Ortí y al secretario autonómico Daniel McEvoy una solución inmediata al conflicto.

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