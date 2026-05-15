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Halagos, regalos y rosas

Trump y Xi escenifican una relación idílica deshaciéndose en halagos mutuos: "Nuestros países deberían de ser socios en lugar de rivales"

El contexto En la cumbre que ha tenido lugar en Pekín en los dos últimos días, ambos mandatarios han querido escenificar una relación idílica deshaciéndose en halagos mutuos.

El presidente estadounidense Donald Trump estrecha la mano del presidente chino Xi Jinping al salir tras una visita al Jardín Zhongnanhai en Pekín, China, el 15 de mayo de 2026.
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Trump ha sacado en China su "maquinaria negociadora". Ha cerrado contratos de aviones y chips estadounidenses, comercio de petróleo y agrícola, o la eliminación de las restricciones a la carne de vacuno. También se va a llevar soja china para Estados Unidos e incluso semillas de rosa china. Porque esta cumbre ha querido vender una relación idílica entre los dos mandatarios.

Los jardines de la ciudad prohibida se han abierto para recibir a Donald Trump y Xi Jinping. Una visita privilegiada rodeada de árboles centenarios. "Todos los árboles de este lado tienen entre doscientos y trescientos años", le ha dicho el presidente chino.

Una visita en la que el mandatario estadounidense no ha quitado ojo a las rosas. "Estas son las rosas más hermosas que alguien haya visto jamás", ha confesado Trump. Ante tal asombro, su homólogo le ha obsequiado con semillas de rosas chinas como gesto de amistad.

Durante su bucólico paseo, Trump ha roto la atmósfera con una proposición indiscreta. "¿Puedo preguntarle al presidente si a otros presidentes o primeros ministros, los trae aquí?", ha preguntado el presidente estadounidense.

"Muy rara vez. Al principio, no solíamos celebrar eventos diplomáticos aquí. Incluso después de que empezáramos a celebrar algunos, sigue siendo extremadamente raro. Por ejemplo, Putin ha estado aquí", ha respondido Xi Jinping, a lo que Trump ha añadido: "Bien, me gusta". Concretamente Putin estuvo hace dos años, en mayo de 2024, y la visita terminó con un buen apretón de manos.

Ambos mandatarios han querido escenificar una relación idílica deshaciéndose en halagos mutuos. "Quiero dar las gracias al presidente Xi, mi amigo, por esta magnífica bienvenida", ha dicho Trump mientras Xi destacaba que los "dos países deberían ser socios en lugar de rivales".

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, la sonrisa y el gestito de Trump lo dice todo. "Espero que se vayan muy impresionados como yo lo estoy con China", ha añadido Trump al final de una calurosa visita que ha culminado con invitación a la Casa Blanca.

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