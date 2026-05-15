Una narcolancha embiste a una patrullera de Aduanas durante una persecución en Almería

El contexto Los hechos tuvieron lugar en aguas alejadas de Almería, donde tuvo lugar una persecución en la que una de las embarcaciones implicadas maniobró de forma que se subió sobre otra narcolancha y acabó por "tocar" la embarcación de Vigilancia Aduanera.

Durante una persecución en aguas del Mediterráneo, la embarcación 'Audaz' del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) chocó con una narcolancha cargada de gasolina. A pesar del impacto, no hubo heridos entre los agentes. Los hechos ocurrieron lejos de Almería, donde una de las narcolanchas maniobró erráticamente y "tocó" la patrullera, dañando solo una ventanilla lateral. Los ocupantes de las lanchas neumáticas se reagruparon en una sola embarcación y lograron huir, mientras que la otra quedó en la zona sin posibilidad de ser remolcada al Puerto de Almería.

La embarcación 'Audaz' del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ha resultado dañada después de sufrir durante la pasada madrugada un choque con una narcolancha cargada con petacas de gasolina en el marco de una persecución en aguas del Mediterráneo sin que ningún agente haya resultado herido.

Fuentes de la AEAT y de la Subdelegación de Gobierno han confirmado a Europa Press que los hechos tuvieron lugar en aguas alejadas de Almería, donde tuvo lugar una persecución en la que una de las embarcaciones implicadas maniobró de forma que se subió sobre otra narcolancha y acabó por "tocar" la embarcación de Vigilancia Aduanera.

En este sentido, la patrullera registró daños únicamente en una de las ventanillas laterales de la nave junto al puente de mando, aunque únicamente el cristal quedó destruido. Asimismo, ningún funcionario resultó herido a consecuencia de la situación.

Por su parte, los ocupantes de las embarcaciones neumáticas implicadas pudieron agruparse en una única 'narcolancha' y huir del lugar mientras que la segunda embarcación se quedó en la zona sin posibilidad de remolcarla hasta el Puerto de Almería.

El candidato del PP y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha denunciado tras conocer la noticia que es "insoportable". "Otra narcolancha en Almería. ¿Qué hace el Gobierno? Es una vergüenza cómo se ríen de los guardias civiles", ha señalado Moreno, quien ha insistido en que ha habido "seis muertos en acto de servicio".

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