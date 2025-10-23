Fernando Alonso tiene motivos para soñar: ojo a lo que apuntan sobre Newey en Aston Martin

Enrico Cardile, jefe técnico de Aston Martin, ha señalado que el ex de Red Bull es "el motor que mueve el desarrollo del coche".

Enrico Cardile (ex de Ferrari), AdrianNewey (ex de Red Bull) y Andy Cowell (ex de Mercedes) fueron los tres fichajes estrella de Lawrence Stroll para confeccionar el monoplaza de 2026, temporada en la que se ejecutará el nuevo reglamento de Fórmula 1.

Los tres ingenieros, de la mano de Honda y con la nueva fábrica, el nuevo túnel de viento y la inversión de Aramco, serán los encargados de dar una 'espada' competitiva a Fernando Alonso para que el asturiano luche por su tercera corona.

Eso sí, Newey es el que lleva la voz cantante, tal y como ha explicado Cardile en el podcast oficial de la Fórmula 1.

"Adrian es, definitivamente, el motor que mueve el desarrollo del coche. Me parece increíble cómo es capaz de pensar en 3D y luego plasmar el diseño 2D, lo que significa que su capacidad es enorme", ha señalado el italiano.

El ex de Ferrari destaca dos aspectos del británico: "Adrian es una mezcla de dos cosas que lo hacen único, porque, por un lado, es un ingeniero muy brillante y excepcional, y tiene una mente muy lúcida. Por otro lado, tiene una larga experiencia".

"Hablar con él es como hablar con –todo– un equipo moderno de F1 al mismo tiempo: el diseñador jefe, el experto en dinámica de vehículos, el jefe de aerodinámica. Todo esto en una sola persona, encuentras tantas habilidades diferentes. Eso es único", ha explicado.

Sobre qué destacaría de Newey, Cardile incide en su "compromiso": "Su determinación por alcanzar su objetivo sin hacer concesiones de ningún tipo, llevando todo a la perfección, sin importar el dinero. Pero es más que eso, porque cuando se da cuenta de algo, ya tiene en mente cómo lograrlo".