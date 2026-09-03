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Saludo con Mou y con los jugadores

La visita de Carlo Ancelotti a Valdebebas: "He pasado de entrenador a aficionado"

El exentrenador blanco ha saludado a José Mourinho y a los jugadores que dirigió: "Es mi casa, mi familia...".

Carlo Ancelotti y José Mourinho

Carlo Ancelotti ha sido la visita del día en Valdebebas. El exentrenador del Real Madrid y actual seleccionador brasileño ha saludado a José Mourinho y se ha reencontrado con sus exjugadores.

En 'Real Madrid TV' ha manifestado que esa siempre será su casa: "El Real Madrid es casa, es familia, es todo. Lo he pasado muy bien aquí y tengo un recuerdo fantástico".

"He pasado de entrenador a aficionado o primer aficionado y cuando juega el Real Madrid me pongo enfrente de la televisión", dice Carletto.

Sobre José Mourinho, está encantado de que sea el entrenador de los blancos: "Estoy contento de que esté aquí, en este gran club que es el Real Madrid, y que conoce muy bien. Lo va hacer muy bien. Es un gran entrenador y estoy convencido de que va a hacer un gran trabajo aquí".

Porque Ancelotti ha pasado de entrenador a aficionado del Real Madrid. No se pierde ningún partido de los blancos por televisión.

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