Toto Wolff ya confesó que creía que el campeón del Mundial de Fórmula 2021 se acabará decidiendo en Abu Dabi y que, dada la tensión entre Hamilton y Verstappen, no descartaba que al final se decidiera por un accidente.

El jefe de Mercedes quiso especificar que no hablaba de dar ninguna orden para que uno de sus pilotos se tocara con quien hiciera falta, sino que podía ocurrir como incidente de carrera: "Yo nunca daré a uno de mis pilotos la orden de que se toque con otro para eliminarlo... pero si se llega a la última carrera con esta tensión, con el título en juego, no puedo excluir que se toquen".

Sin embargo, no parece que haya quedado claras sus intenciones, y es que a Christian Horner no le han gustado nada las declaraciones de su rival y en la rueda de prensa de la FIA ha asegurado estar "decepcionado": "Creo que queremos una pelea realmente justa desde ahora y hasta el final del campeonato y creo que cualquier piloto querría ganar el campeonato sobre la pista. Somos un equipo de carreristas. Si podemos lograr esta hazaña, y es una tarea enorme, no querríamos hacerlo con un accidente entre los pilotos. Ya ha habido suficientes este año".

Primero Silverstone y luego Monza. La tensión entre ambos pilotos está más que clara pero no pueden permitirse más toques que les dejen sin terminar la carrera ya que se acerca el final de temporada y no hay nada decidido, solo 12 puntos separan al neerlandés del siete veces campeón del mundo. "Han tenido sus idas y venidas prácticamente desde la primera carrera en Baréin", admitía Horner.

Aunque no todo ha sido malo, hacía muchos años que no se veía una temporada tan igualada, algo que ha dejado grandes duelos. "Creo que lo que vimos en Austin fue una gran pelea entre dos pilotos que están en la cima. Con algunas carreras más como las de Austin de aquí al final, creo que la gran ganadora de este año sería la F1. Nadie quiere ver que un campeonato se decida en la grava", ha añadido el jefe de Reb Bull.

El caso es que apenas quedan cinco carreras por delante en las que todo puede pasar y donde un experimentado Hamilton se está viendo presionado por un joven piloto que por primera vez tiene la opción de convertirse en Campeón del Mundo de la Fórmula 1.