Lewis Hamilton, piloto de Mercedes y heptacampeón del mundo de Fórmula 1, ha lanzado un aviso para navegantes entre los que podrían estar también incluidos los jefazos de su equipo. El inglés, en pleno duelo por el título con Max Verstappen, ha avisado en el GP de México que pase lo que pase en el desenlace del campeonato él va a actuar con nobleza.

"Siempre quiero ganar de la forma correcta. Si vas a perder, también será de la mejor forma. Con dignidad y sabiendo que lo he dado todo", afirma.

Y es que Wolff, esta misma semana, no descartó que el Mundial acabase como aquellos entre Senna y Prost en los que ambos se tocaron y dejaron al rival fuera de la carrera.

"No he leído lo que ha dicho Toto, pero dudo que haya querido decir algo así", prosigue Lewis.

Hamilton insiste: "Nunca he ganado así. Nunca hemos ganado el Mundial así. No me gustaría hacerlo de esa forma".

"Estoy aquí para ganar de la forma correcta. Es lo que digo, bajo mi perspectiva y mi punto de vista", cuenta Hamilton.

México espera a Hamilton y a Verstappen en una de las últimas carreras que restan para el desenlace del Mundial. Cinco quedan, y la diferencia entre ambos pilotos es de 12 puntos. Max, de momento, por delante de Lewis.

